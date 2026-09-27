Inteligencia artificial: qué se puede hacer gratis y cuánto cuestan los planes pagos

La oferta de inteligencia artificial se amplió en Argentina durante 2026 y reúne desde servicios gratuitos integrados en buscadores y redes sociales hasta suscripciones mensuales orientadas a usuarios profesionales, empresas, desarrolladores y generación de contenidos. ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Meta AI, Copilot, Perplexity y distintas plataformas de código compiten con modelos propios y planes pagos que varían según el nivel de acceso, los límites de uso y las herramientas incluidas.

La diferencia entre las versiones gratuitas y pagas no se limita a la cantidad de consultas. En los planes superiores aparecen modelos más avanzados, mayor capacidad para analizar archivos, generación de imágenes y videos, herramientas de investigación, navegación web, programación, creación de agentes y límites de utilización más elevados.

ChatGPT

ChatGPT, desarrollado por OpenAI, mantiene una estructura de planes que parte de una versión gratuita y continúa con distintas suscripciones individuales y profesionales. La modalidad sin cargo permite utilizar funciones de conversación y acceder a determinadas herramientas de inteligencia artificial, aunque con límites de uso que pueden variar según la demanda y el modelo disponible.

Los planes pagos amplían el acceso a modelos más capaces, permiten realizar una mayor cantidad de consultas y ofrecen herramientas adicionales para trabajar con documentos, imágenes, datos y programación. También existen modalidades destinadas a usuarios profesionales, equipos y organizaciones, con mayores límites y funciones de administración.

El ChatGPT ronda los US$8 al mes (nivel básico con límites menores). El Plus US$ 20 al mes. El Pro, ya en otro nivel superior, de US$100 a $200. El ChatGPT Business / Team: US$25 (facturación anual). y el Enterprise por contrato corporativo suele rondar los US$60 con mínimos de licencias.

Claude

Anthropic compite con Claude, una plataforma orientada especialmente al trabajo con textos extensos, análisis de documentos, programación y tareas de razonamiento. También dispone de una versión gratuita y de planes pagos con mayores límites de utilización.

La empresa estructura sus productos en diferentes niveles para usuarios individuales, profesionales y organizaciones. Las versiones superiores permiten utilizar modelos de mayor capacidad y disponer de más consultas antes de alcanzar los límites establecidos por el servicio. Claude se utiliza además como herramienta para programación y análisis de grandes cantidades de información.

Además del gratis tiene el Claude Pro a US$20 por mes . Otorga acceso a sus modelos avanzados (familia Sonnet y Opus) y a herramientas como Claude Code.

Más elevado están el Max 5x a US$100 (multiplica por 5 el límite de uso diario respecto a Pro) y el Max 20x a US$200 (orientado a desarrolladores intensivos y flujos multi-agente).

Gemini

Google concentra su oferta de inteligencia artificial alrededor de Gemini, integrado progresivamente con distintos servicios de la compañía. La versión gratuita permite utilizar el chatbot y determinadas funciones de generación y análisis, mientras que los planes pagos aumentan los límites y habilitan modelos y herramientas adicionales, como el resto.

Uno de los elementos diferenciales de Gemini es su integración con el ecosistema de Google. Dependiendo del plan contratado, la inteligencia artificial puede vincularse con servicios como Gmail, Google Docs, Drive, Sheets y otras herramientas de productividad.

El Gemini Advanced (Google One AI Premium) tiene un valor de US$19.99 (incluye los modelos más avanzados de Gemini, integración directa con Google Docs, Gmail y Drive, además de 2 TB de almacenamiento en la nube). Y Gemini Business / Workspace, entre US$14 usuario/mes (plan Standard) y US$24 USD/ como add-on dentro de la suite empresarial Google Workspace.

Grok

Grok es el asistente desarrollado por xAI, la compañía de inteligencia artificial vinculada a Elon Musk. Su distribución está relacionada con X, la red social anteriormente Twitter, aunque el servicio también se ofrece mediante modalidades específicas de suscripción.

El acceso disponible depende del tipo de cuenta y del plan contratado, con diferencias en los límites de uso y en las funciones disponibles. La plataforma también incorporó capacidades para generación de imágenes, análisis de documentos y otras tareas. Al igual que sus competidores, xAI ofrece diferentes niveles de acceso según el usuario y el volumen de utilización. La estrategia de Grok se encuentra vinculada con el ecosistema de X, lo que le permite diferenciarse de servicios que funcionan principalmente como asistentes independientes.

Además del gratis, ofrece el SuperGrok Lite (US$10 al mes); el SuperGrok (Estándar US$30 o US$300 al año); el SuperGrok Plus / Heavy: (US$100); y el integrado en X (Twitter), incluido dentro de las suscripciones X Premium (US$8 almes) y X Premium+ (US$40). El Grok Business (US$30)

Meta AI

Meta incorporó inteligencia artificial a sus principales plataformas, entre ellas WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger. Meta AI puede utilizarse en determinadas funciones sin necesidad de contratar una suscripción individual.

El asistente permite realizar consultas, generar contenidos y utilizar diferentes herramientas de inteligencia artificial directamente desde aplicaciones que millones de usuarios ya utilizan para comunicarse.

La estrategia de Meta difiere de la de empresas que basan buena parte de su negocio en suscripciones. En este caso, la inteligencia artificial se encuentra integrada dentro de las plataformas sociales y de mensajería de la compañía.

Meta también desarrolla modelos de lenguaje propios y herramientas destinadas a desarrolladores y empresas. La disponibilidad de cada función puede depender del país, del dispositivo y de la versión de la aplicación.

Copilot

Microsoft desarrolla Copilot como su principal plataforma de inteligencia artificial y la integra con Windows, Microsoft 365, Edge y otros productos de la compañía.

Existe una modalidad gratuita que permite utilizar funciones básicas del asistente, mientras que las versiones pagas están orientadas principalmente a quienes necesitan incorporar inteligencia artificial a herramientas de productividad.

El Copilot Pro (individual) cuesta US$20 usuario/mes (da acceso prioritario a los últimos modelos y generación rápida de imágenes). El Microsoft 365 Copilot Business / Enterprise sale de US$21 a US$30 (requiere contrato/licencia base de Microsoft 365).

Modelos abiertos

El mercado también incluye modelos de código abierto o con disponibilidad de pesos que pueden ejecutarse fuera de los servicios tradicionales. Entre los nombres más conocidos se encuentra DeepSeek, además de distintas alternativas desarrolladas por compañías y comunidades de software.

La principal diferencia es que el usuario o una empresa puede instalar determinados modelos en servidores propios o utilizar servicios de terceros que los ofrecen. Esto puede reducir la dependencia de una única plataforma y permitir mayor control sobre los datos, aunque requiere conocimientos técnicos y recursos informáticos.

El costo tampoco funciona de la misma manera. Mientras un chatbot comercial cobra una suscripción mensual, un modelo instalado localmente puede no tener un costo de licencia pero sí generar gastos de hardware, almacenamiento, electricidad, mantenimiento o infraestructura en la nube.

Perplexity

Perplexity combina un chatbot con búsqueda y presentación de fuentes. Su propuesta está orientada especialmente a usuarios que necesitan investigar temas y obtener respuestas acompañadas por referencias. Cuenta con una modalidad gratuita y planes pagos muy similares al resto.

La diferencia entre versiones gratuitas y pagas no se limita a la cantidad de consultas