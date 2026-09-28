Investigadores platenses buscan evitar el cianuro al recubrir metales

Un equipo del CONICET La Plata avanza en el desarrollo de una alternativa al uso de cianuro en la galvanoplastia, una técnica muy extendida para recubrir objetos metálicos con una fina capa de otro metal. Su objetivo es conseguir que ese procedimiento pueda realizarse con menores riesgos para la salud y el ambiente.

La investigación se lleva adelante en el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas y Recubrimientos (CIDEPINT, CONICET-UNLP-CICPBA) y busca perfeccionar un proceso denominado CuGlu, que utiliza glutamato monosódico en reemplazo del cianuro para realizar el cobreado de distintas piezas.

El cianuro permite obtener una buena adherencia del cobre, pero es altamente tóxico si se produce una pérdida o derrame. Además, si las soluciones que lo contienen se acidifican, pueden liberar ácido cianhídrico, un gas extremadamente venenoso. Por eso, su utilización exige estrictas medidas de seguridad.

Las primeras pruebas del método alternativo dieron buenos resultados con piezas de acero, como tornillos, tuercas y arandelas. Sin embargo, aparecieron dificultades cuando los investigadores probaron el procedimiento sobre otros materiales, especialmente acero inoxidable.

“La búsqueda de alternativas a este químico es una necesidad de muchas industrias a nivel mundial, porque no es tan fácil encontrar un reemplazo que sea igual de efectivo pero inocuo para la salud”, explica Walter Egli, investigador de la CIC en el CIDEPINT.

La puesta a punto del proceso representará marcadas ventajas para las empresas del sector “especialmente en el caso de los talleres artesanales que no tienen la posibilidad de medir y controlar todos los parámetros que se requieren para trabajar con cianuro”, resalta Egli.

Para avanzar en la búsqueda de una solución, el proyecto recibió financiamiento del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), con el que el CIDEPINT adquirió un nuevo equipo electroquímico. El aparato permitirá estudiar con mayor precisión qué ocurre en la superficie de contacto entre los distintos materiales y acelerar los ensayos.

El desafío consiste en lograr que el nuevo procedimiento sea efectivo sobre diferentes metales sin agregar pasos innecesarios al proceso. Si los investigadores consiguen superar las dificultades de adherencia, el desarrollo podría ofrecer una alternativa al uso de cianuro, especialmente para talleres pequeños que enfrentan mayores dificultades para cumplir con todos los requisitos de seguridad.