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IOMA deberá pagar $256 millones a 25 de Mayo y los destinarán a un bono a municipales

Por Redacción

La Justicia confirmó una deuda por prestaciones de salud que había comenzado en $140 millones. El intendente Ramiro Egüen anunció que los fondos serán destinados a un bono de $200.000 para unos 1.250 empleados municipales.

El Municipio de 25 de Mayo obtuvo un fallo firme contra IOMA por una deuda vinculada a prestaciones de salud que la obra social provincial dejó de pagar desde febrero de 2024.

La demanda se inició por unos $140 millones, pero tras la actualización por capital e intereses el monto alcanzó los $256 millones. La liquidación ya fue aprobada y resta concretar la transferencia desde la cuenta judicial a las arcas municipales.

El intendente Ramiro Egüen

El intendente Ramiro Egüen señaló además que la deuda total de IOMA con el Municipio ronda los $800 millones y cuestionó que la comuna continúe prestando atención a los afiliados pese a los atrasos en los pagos.

Según anunció el jefe comunal, los $256 millones recuperados serán destinados a un bono extraordinario de $200.000 para cada trabajador municipal, con un alcance estimado de 1.250 empleados. El pago quedará sujeto a la efectivización de la transferencia ordenada en el expediente.

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