IPhone Duo, de la escasez global a los precios récord en toda la región

El esperado desembarco del iPhone Duo revolucionó el mercado móvil al marcar el salto definitivo de Apple al segmento de los teléfonos plegables, integrando el potente chip A20 Pro, herramientas avanzadas de inteligencia artificial y un sistema de cámara Fusion de 48 megapíxeles.

Sin embargo, conseguir este innovador dispositivo tecnológico se convirtió rápidamente en un desafío logístico sin precedentes, ya que la avalancha de pedidos registrada durante la apertura de reservas el 16 de octubre agotó el inventario global en cuestión de minutos.

“El interés del público agotó nuestro inventario de preventa en apenas unos minutos, superando ampliamente nuestras proyecciones más optimistas”, explicaron desde las oficinas centrales de Apple respecto a los cuellos de botella que obligaron a postergar entregas internacionales hasta enero de 2027.

Las principales causas de estas severas demoras radican en la altísima demanda inicial y los grandes desafíos que enfrenta la línea de producción, generados por la extrema complejidad de fabricar sus pantallas dobles y ensamblar la nueva bisagra articulada de titanio.

Para la salida oficial en tiendas físicas, pautada para el 23 de octubre, la compañía de Cupertino confirmó que aplicará fuertes restricciones de disponibilidad, por lo que los clientes que asistan sin reserva previa encontrarán un stock sumamente acotado.

En el plano nacional, el escenario de disponibilidad en Argentina también estará fuertemente condicionado, aunque los grandes distribuidores autorizados calculan que las primeras unidades ingresarán de forma escalonada al país hacia fines del mes de octubre.

Las proyecciones de las principales cadenas de retail para el modelo base de 256 GB varían según los altos costos logísticos y de homologación, ubicando el valor final de comercialización del equipo entre los 4.600.000 y 5.300.000 pesos argentinos.

“Los costos de importación y la falta de stock mundial empujan los precios locales muy por encima de los 1.999 dólares que cuesta el equipo en su mercado de origen”, detallaron fuentes vinculadas al sector minorista tecnológico nacional.

Actualmente, ya es posible visualizar publicaciones de reservas anticipadas en distribuidores independientes como la plataforma Topmarket, donde el innovador teléfono plegable se encuentra listado a un valor aproximado de 4,6 millones de pesos para los primeros compradores.

Como punto de comparación final, la variante tope de gama equipada con 2 TB de almacenamiento interno trepa hasta los 3.199 dólares a nivel global, consolidando al iPhone Duo como el dispositivo móvil más exclusivo y costoso jamás fabricado por Apple.