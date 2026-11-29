Los iPhone que utilizan versiones antiguas de iOS están expuestos a una campaña de ataques informáticos a gran escala. La advertencia fue realizada por Pável Dúrov, fundador y director ejecutivo de Telegram, quien señaló que los dispositivos sin las últimas actualizaciones de seguridad pueden ser comprometidos con solo ingresar a determinadas páginas web.

A través de su cuenta de X, Dúrov informó que Telegram está enviando notificaciones de seguridad a los usuarios que mantienen sus teléfonos con sistemas operativos desactualizados. El alerta apunta a vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas sin necesidad de que la víctima descargue una aplicación o instale voluntariamente un programa malicioso.

El mecanismo consiste en utilizar páginas web manipuladas para ejecutar código malicioso y aprovechar fallos del navegador o del propio sistema operativo. Uno de los componentes involucrados puede ser WebKit, el motor que utiliza Safari para interpretar y mostrar los sitios de internet.

La advertencia se conoce después de que, en marzo de 2026, investigadores de Google, Lookout e iVerify documentaran DarkSword, una herramienta capaz de comprometer iPhone con versiones de iOS 18.4 a 18.7 mediante seis vulnerabilidades. El ataque podía comenzar simplemente cuando el usuario visitaba una página maliciosa. No obstante, no hay confirmación de que se trate del mismo mecanismo mencionado por Dúrov.

El alerta también pone el foco en la cantidad de fallos de seguridad detectados en los sistemas operativos de Apple. Un análisis de 9to5Mac, basado en los registros oficiales de la compañía, contabilizó 707 vulnerabilidades corregidas en iOS durante 2026, más del doble de las 334 registradas a lo largo de 2025.

Para verificar si hay actualizaciones pendientes, los usuarios deben ingresar en Configuración, seleccionar General y luego Actualización de software. Allí podrán consultar si existe una nueva versión disponible e instalarla mediante la opción Actualizar ahora.

Mantener iOS actualizado permite incorporar los parches de seguridad publicados por Apple y reducir la exposición a vulnerabilidades conocidas. También se recomienda evitar páginas de origen desconocido y no ingresar contraseñas ni datos bancarios en sitios cuya autenticidad no pueda verificarse.