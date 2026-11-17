Durante buena parte de su vida, Jojo no conoció otra cosa que el encierro y la soledad. Cuando todavía no había cumplido un año, fue separado de su madre y capturado por cazadores furtivos que habían matado a los integrantes de su familia. Después fue vendido a un zoológico privado de Gabón, donde permaneció durante años en una jaula diminuta y expuesto a la vista del público.

Su historia comenzó a cambiar en 2015, cuando fue trasladado al santuario de la Fundación Lekedi, también en Gabón. Allí pudo pisar el pasto por primera vez después de una infancia marcada por el cautiverio. Sin embargo, más de una década después de aquel traslado, hay algo que todavía no consiguió: relacionarse con otros gorilas.

Actualmente, sus cuidadores trabajan para encontrarle un compañero con quien pueda compartir su vida. Podría tratarse de otro ejemplar rescatado o de uno criado en un zoológico. La intención es que Jojo pueda desarrollar un vínculo social que nunca tuvo oportunidad de construir.

La profesora Gillian Forrester, de la Universidad de Sussex, estudia su comportamiento y las consecuencias del aislamiento prolongado en los grandes simios. Su diagnóstico es contundente: considera que Jojo representa uno de los casos más extremos de aislamiento que observó en esta especie.

Las señales de soledad que preocupan a los cuidadores de Jojo

La mayoría de los gorilas pasa entre los 14 y los 19 primeros años de vida dentro de una estructura familiar. Jojo, en cambio, atravesó esa etapa completamente solo, sin la presencia de otros integrantes de su especie.

Maxe Anaclet Makaba, cuidador principal de la Fundación Lekedi, tiene contacto con él prácticamente todos los días. Según observa, el animal busca constantemente relacionarse con las personas que están a su alrededor.

Una de sus conductas consiste en recoger hojas y acercárselas a sus cuidadores para intercambiarlas por alguna golosina. Aunque el intercambio termina con una recompensa, para Jojo también representa una oportunidad de establecer contacto.

"Anhela el contacto humano", explica Makaba al describir su comportamiento.

Otra señal aparece cuando algunas mujeres con las que tiene confianza visitan su recinto y después se retiran. En esos momentos, Jojo emite sonidos similares a los que utilizan los machos adultos de lomo plateado en libertad para llamar a las hembras.

Éric Willaume, responsable del santuario, reconoce que el animal manifiesta señales de soledad. La preocupación de quienes lo acompañan es que nunca haya podido experimentar una relación con otro gorila.

El tráfico ilegal de primates y las consecuencias de separar a las crías

La situación de Jojo también permite dimensionar el impacto del comercio ilegal de animales silvestres.

Se estima que más de 6.000 primates africanos fueron comprados o vendidos dentro del comercio internacional de simios y otros primates entre 2000 y 2023. Según la Alianza Panafricana de Santuarios, miles de ejemplares más son traficados ilegalmente para mantenerlos como mascotas exóticas, consumir su carne o utilizarlos en prácticas de medicina tradicional.

Los especialistas advierten que separar a las crías de grandes simios de sus grupos familiares durante los primeros años puede provocarles consecuencias traumáticas.

Tony King, conservacionista de la organización británica Aspinall Foundation y especialista en la rehabilitación de estos animales, explica que algunos ejemplares parecen perder su vitalidad después de sufrir la muerte de sus familiares. "Se les nota en la mirada: se les apaga la chispa", describe.

King recuerda el rescate de dos pequeñas gorilas que fueron trasladadas a un santuario de la cuenca del Congo. Durante los primeros días permanecieron abrazadas, formando una pequeña bola compacta.

Estuvieron juntas de esa manera durante aproximadamente tres días, hasta que comenzaron a separarse. Para el especialista, ese contacto pudo haber sido fundamental para que sobrevivieran a la experiencia.

Otro modelo de recuperación es el que aplica el Grace Center, una organización africana dedicada a la rehabilitación y conservación de gorilas. Su metodología, denominada rehabilitación dirigida por gorilas, consiste en incorporar a los ejemplares jóvenes rescatados del tráfico ilegal a un grupo de animales de su especie lo antes posible.

De esa manera, pueden socializar y aprender comportamientos propios de su especie.

El caso de Jojo presenta una dificultad adicional: ya es un adulto y muestra indicios de estrés crónico.

Por qué encontrarle un compañero a Jojo es tan complicado

La búsqueda de otro gorila no depende únicamente de encontrar un ejemplar disponible. La integración requiere evaluar numerosos factores y evitar que el intento termine provocándole más estrés.

La doctora Robin Morrison, de la Universidad de Zúrich, estudia las relaciones sociales de los gorilas de montaña y sostiene que los vínculos entre estos animales son fundamentales para su organización.

Un estudio reciente encontró que las hembras de gorila de montaña pueden buscar a otras hembras conocidas incluso después de haber pasado muchos años sin verse, cuando se incorporan a un nuevo grupo.

Morrison también explica que la vida social de estos animales no se limita a las actividades compartidas. Una parte importante de sus relaciones consiste simplemente en permanecer juntos, sentados tranquilamente y compartiendo el mismo espacio. Jojo nunca tuvo esa posibilidad.

Por eso, nadie puede anticipar con certeza cómo reaccionará si se encuentra con otro gorila. Los traslados desde zoológicos acreditados requieren la aprobación de un comité internacional, que debe analizar aspectos como la genética, el estado de salud, la personalidad y la compatibilidad entre los animales.

La presentación también debería realizarse de manera gradual. Una de las posibilidades que contemplan los especialistas es permitir que primero se familiaricen con el olor del otro mediante algún objeto, antes de concretar un encuentro cara a cara.

Son procedimientos que ya se utilizan cuando un gorila debe pasar de un grupo a otro dentro de un zoológico.

Forrester se comunicó con diferentes establecimientos acreditados para explorar alternativas para Jojo. Sin embargo, hasta ahora las conversaciones no consiguieron avanzar.

Tony King considera que quizás sea demasiado tarde para que consiga desarrollar vínculos con otros ejemplares. Incluso advierte que incorporarlo a una nueva convivencia podría convertirse, paradójicamente, en otra fuente de estrés. "La situación de Jojo es única, pero probablemente esté mejor donde está", sostiene.

"Estar solo es como estar aislado del mundo, es como estar en prisión. Tener otro gorila allí sería bueno para él", afirma el cuidador.