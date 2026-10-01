Jornada extendida: 3 de cada 4 pesos para alfabetización irán a sumar horas de clase

La extensión del tiempo que los chicos pasan en las aulas volverá a concentrar buena parte de la apuesta educativa nacional durante 2027. De los $773.830 millones previstos para el Plan Nacional de Alfabetización, $586.781 millones estarán destinados a la universalización de la jornada extendida.

La cifra representa el 75,8% de todos los recursos del programa. En otras palabras, aproximadamente tres de cada cuatro pesos presupuestados para el plan tendrán como destino sumar horas de clase en las escuelas primarias.

Los datos surgen del informe Presupuesto educativo nacional 2027, elaborado por Argentinos por la Educación a partir del proyecto presentado por el Gobierno nacional.

El programa completo tendría el próximo año un incremento nominal del 38,3%, frente al crédito vigente de 2026, cuando cuenta con $559.553 millones. La suba supera ampliamente el 20,5% de inflación promedio prevista para 2027 en el propio proyecto de Presupuesto.

La jornada extendida no aparece por primera vez como prioridad. Ya en 2025 había concentrado $324.987 millones, equivalentes al 79,7% de los recursos del Plan Nacional de Alfabetización. Para 2026, la partida ascendió a $449.312 millones y representó el 80,3%.

El próximo año llegaría a $586.781 millones, un 30,6% más, por lo que volverá a crecer por encima de la inflación proyectada. Su participación dentro del programa, sin embargo, bajará hasta el 75,8% debido a que otras líneas tendrán incrementos porcentuales todavía mayores.

La política forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer los aprendizajes fundamentales. El Plan Nacional de Alfabetización comenzó a implementarse en 2024 y desde 2025 cuenta con una línea presupuestaria específica.

Entre sus objetivos aparecen garantizar que niños y jóvenes puedan leer, comprender y producir textos, junto con el desarrollo de dispositivos de seguimiento y evaluación y el impulso de la jornada extendida en las escuelas primarias.

FONDOS PARA FORMAR DOCENTES

Aunque la jornada extendida concentra la mayor cantidad de dinero, algunos de los mayores aumentos porcentuales se producirán en otras áreas.

La partida destinada a formación docente orientada a la alfabetización pasaría de $5.793 millones en 2026 a $14.968 millones el año próximo. El salto sería del 158,4% nominal, varias veces superior a la inflación proyectada.

También crecerá el Fondo Red de Alfabetización, que pasaría de $4.000 millones a $11.073 millones, con una suba del 176,8%.

Las Acciones Complementarias para el Fortalecimiento del Plan Nacional de Alfabetización-PROMA tendrían, en tanto, el mayor incremento porcentual: de $1.710 millones a $5.810 millones, un 239,8% más.