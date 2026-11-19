PAMI ofrece capacitaciones y talleres sin costo para jubilados y pensionados afiliados, con propuestas que incluyen computación, fotografía, idiomas, literatura y actividades artísticas. La inscripción se realiza por internet y permite elegir entre cursos universitarios y talleres sociopreventivos, según la disponibilidad de cada localidad.

Los jubilados y pensionados que están afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) tienen la posibilidad de acceder a distintas actividades gratuitas para incorporar conocimientos, desarrollar habilidades y participar de espacios recreativos.

La oferta incluye alternativas vinculadas con la tecnología, la cultura, el movimiento y la estimulación de la memoria. No es necesario contar con estudios universitarios ni acreditar conocimientos previos para participar.

El programa contempla dos modalidades principales. Una es UPAMI, que reúne cursos organizados junto con universidades e instituciones de educación superior. La otra corresponde a los talleres sociopreventivos, que funcionan en centros de jubilados y pensionados distribuidos en diferentes puntos del país.

Ambas iniciativas son gratuitas, aunque tienen diferencias en la forma de cursada. Los talleres sociopreventivos se desarrollan de manera presencial, mientras que las propuestas universitarias pueden realizarse en forma presencial, virtual o combinada, dependiendo de la institución responsable.

Cada afiliado tiene la posibilidad de inscribirse en hasta cinco cursos universitarios y tres talleres, siempre que existan vacantes y la convocatoria correspondiente permanezca abierta.

Qué cursos y talleres gratuitos ofrece PAMI

Las actividades disponibles varían de acuerdo con la universidad, la ubicación geográfica y el calendario de cada institución. Entre las propuestas que habitualmente integran el programa UPAMI se encuentran:

Computación: clases para aprender a utilizar una computadora, navegar por internet y realizar trámites o actividades cotidianas.

clases para aprender a utilizar una computadora, navegar por internet y realizar trámites o actividades cotidianas. Uso de celulares: capacitaciones para conocer las funciones de los teléfonos y aprovechar sus distintas herramientas.

capacitaciones para conocer las funciones de los teléfonos y aprovechar sus distintas herramientas. Programas de oficina: formación en aplicaciones informáticas, entre ellas Microsoft Office.

formación en aplicaciones informáticas, entre ellas Microsoft Office. Escritura creativa: espacios destinados a practicar la elaboración de cuentos, relatos y otros textos.

espacios destinados a practicar la elaboración de cuentos, relatos y otros textos. Literatura: encuentros para leer, intercambiar opiniones y conocer diferentes autores y obras.

encuentros para leer, intercambiar opiniones y conocer diferentes autores y obras. Fotografía digital: aprendizaje de técnicas básicas para tomar fotografías y realizar ediciones.

aprendizaje de técnicas básicas para tomar fotografías y realizar ediciones. Dibujo y pintura: actividades artísticas para experimentar con diferentes recursos y técnicas.

actividades artísticas para experimentar con diferentes recursos y técnicas. Estimulación de la memoria: ejercicios orientados a trabajar las capacidades cognitivas.

ejercicios orientados a trabajar las capacidades cognitivas. Radio: talleres relacionados con la producción y la creación de contenidos radiales.

talleres relacionados con la producción y la creación de contenidos radiales. Danza y movimiento: propuestas que combinan expresión corporal y actividad física.

También existen alternativas para estudiar idiomas y acercarse a otras disciplinas.

Como la programación no es idéntica en todas las universidades ni en todas las localidades, los interesados deben consultar el buscador oficial de PAMI para identificar qué cursos tienen disponibles en su zona.

Cómo inscribirse por internet en los cursos gratuitos de PAMI

El procedimiento para anotarse se realiza a través del sitio oficial del organismo. Los interesados pueden consultar las actividades y completar la inscripción sin necesidad de hacer el trámite de manera presencial.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a la página de cursos y talleres de PAMI. Seleccionar la opción de cursos universitarios UPAMI o la correspondiente a los talleres sociopreventivos. Buscar la actividad de interés, utilizando como referencia el tema o la institución que la organiza. Revisar las condiciones de cursada, los días, los horarios y la disponibilidad de vacantes. Completar los datos personales solicitados y confirmar la inscripción.

Una vez finalizado el trámite, el docente o la persona responsable de la actividad se contactará con el participante mediante correo electrónico o teléfono.

Por esa vía le brindará las indicaciones necesarias y le explicará cómo comenzar con el curso o taller elegido.

Un aspecto que deben considerar los interesados es que las inscripciones no permanecen abiertas durante todo el año en todas las instituciones. Las fechas dependen de cada convocatoria y de los lugares disponibles.

Quiénes pueden participar y cuáles son los requisitos

Las capacitaciones están dirigidas principalmente a jubilados y pensionados afiliados a PAMI. Para acceder no se exige haber cursado estudios universitarios ni contar con experiencia o conocimientos anteriores sobre la actividad elegida.

Sin embargo, existen algunas excepciones en las condiciones de participación. Determinadas universidades también permiten que personas mayores que no están afiliadas al organismo puedan sumarse a sus propuestas.

Un ejemplo es la Universidad Nacional de General Sarmiento, que contempla una modalidad de inscripción para mayores de 65 años que no pertenecen a PAMI. En estos casos, es necesario realizar un trámite específico.

Los cursos y talleres representan una alternativa gratuita para aprender a utilizar herramientas tecnológicas, desarrollar intereses artísticos y compartir actividades con otras personas.

Debido a que la oferta puede modificarse a lo largo del año y los cupos dependen de cada institución, la recomendación es consultar el buscador oficial de PAMI antes de iniciar la inscripción. Allí se pueden conocer las opciones disponibles y verificar cuáles tienen vacantes.