Julián Weich estuvo en La Plata en una jornada solidaria de UNICEF

El conductor y actor Julián Weich estuvo este sábado en La Plata, donde participó de una jornada solidaria organizada por UNICEF Argentina junto al Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires y su Delegación La Plata. El encuentro tuvo como eje la promoción de distintas formas de colaborar con la organización y acompañar sus programas destinados a niñas, niños y adolescentes.

La actividad se realizó en el Salón de Actos del Colegio de Escribanos, ubicado en avenida 13 N.º 770, y contó con la presencia de Weich, quien se desempeña como Embajador de Buena Voluntad de UNICEF y estuvo a cargo de conducir la jornada. También hubo una presentación musical del Dúo AR.

Uno de los temas centrales fue el programa Testamento Solidario, una iniciativa que permite incluir a UNICEF como beneficiario de un legado testamentario. De esta manera, las personas pueden destinar parte de su patrimonio a colaborar con los programas que la organización lleva adelante para mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de las infancias.

Durante el encuentro, Weich destacó la importancia de generar conciencia sobre la solidaridad y la necesidad de involucrarse con quienes más lo necesitan. En ese sentido, planteó que colaborar no implica únicamente realizar un aporte económico, sino también asumir un compromiso con el futuro de las nuevas generaciones.

Por su parte, Guillermo Longhi, nuevo presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, puso el foco en el rol de los profesionales notariales para informar y asesorar a quienes estén interesados en esta alternativa. La intención es acercar herramientas que permitan tomar decisiones sobre el patrimonio y, al mismo tiempo, contemplar la posibilidad de contribuir con una causa solidaria.

La convocatoria también estuvo vinculada con la XIV Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario, que durante la mañana ofreció consultas gratuitas para los vecinos sobre testamentos, donaciones, compraventa de inmuebles, autoriz