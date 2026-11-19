La localidad bonaerense de General Belgrano se prepara para celebrar la tercera edición de la Fiesta de la Bondiola y la Tradición, un encuentro que combinará gastronomía, música en vivo y costumbres criollas durante el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre. La propuesta será con entrada libre y gratuita en el parque recreativo Mateo Bruzzo, junto al río Salado.

La actividad comenzará el sábado a las 17 y continuará el domingo desde el mediodía. Uno de los momentos destacados será el tradicional desfile gaucho, con caballos y jinetes que recorrerán el predio para poner en escena las tradiciones rurales de la región.

La gastronomía tendrá como protagonista a la bondiola, que se ofrecerá en distintas preparaciones a través de las cantinas atendidas por instituciones locales. Habrá desde los clásicos sándwiches hasta versiones mechadas con cebolla y morrones.

El paseo también contará con más de 150 artesanos de General Belgrano y localidades vecinas, con productos de cuero, soguería, telar y otros trabajos regionales. Se sumarán un espacio de dulces, con alfajores, helados, postres y café, y un patio cervecero.

La música en vivo ocupará un lugar central desde las 19, con la participación de centros culturales, grupos folklóricos y artistas de la ciudad y la zona.

Con una propuesta pensada para compartir en familia o con amigos, la fiesta busca reunir sabores, música y cultura popular, y al mismo tiempo convocar a visitantes interesados en conocer las tradiciones bonaerenses.