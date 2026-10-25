La IA escucha: dispositivos para conversar y no chatear

Amazon presentó el jueves 15 de octubre su nueva familia de dispositivos Bee, una tecnología de inteligencia artificial diseñada para registrar conversaciones de la vida cotidiana, transcribirlas y transformarlas en información útil. Los equipos permiten recuperar detalles de reuniones, clases, entrevistas y compromisos sin necesidad de tomar apuntes manualmente.

La novedad llega después de que el gigante tecnológico adquiriera la startup Bee en julio de 2025. Con esta incorporación, Amazon busca ampliar su presencia en el mercado de asistentes personales mediante dispositivos que se llevan puestos o se adhieren al teléfono y que funcionan como una memoria digital de las actividades diarias.

El lanzamiento incluye dos modelos: Bee Frontier, una pulsera que cuesta 74,99 dólares, y Bee Eclipse, un accesorio magnético para celulares de 99,99 dólares. El primero comenzó a comercializarse en Estados Unidos, mientras que el segundo llegará próximamente, aunque todavía no tiene una fecha confirmada.

A diferencia de los asistentes tradicionales, que requieren una consulta directa, Bee está pensado para registrar conversaciones cuando el usuario activa la captura. La inteligencia artificial identifica información relevante, organiza compromisos, elabora resúmenes y permite recuperar posteriormente detalles que podrían haberse olvidado.

La tecnología también plantea interrogantes sobre la privacidad de las conversaciones, especialmente cuando participan personas que desconocen que están siendo registradas. Mientras tanto, en Argentina ya se ofrecen alternativas de marcas como Plaud, BOYA y Meta, aunque principalmente mediante importadores y vendedores particulares.

CÓMO FUNCIONAN BEE FRONTIER Y BEE ECLIPSE

El Bee Frontier puede utilizarse como pulsera o sujetarse a la ropa mediante un clip. Incorpora dos micrófonos con reducción de ruido, un botón físico para controlar la captura, una luz indicadora y resistencia al agua IP67. Su autonomía anunciada alcanza los siete días y está disponible en los colores Onyx, Lavender y Sage.

Por su parte, el Bee Eclipse tiene un diseño ultradelgado, similar al de una tarjeta, y se adhiere magnéticamente a la parte posterior del teléfono. Está pensado para acompañar al usuario durante la jornada y promete una autonomía superior a los 21 días, considerablemente mayor que la del modelo de pulsera.

Los dos dispositivos utilizan inteligencia artificial para convertir conversaciones en notas, listas de tareas y recordatorios. También incorporan integraciones con Gmail, Google Calendar, Microsoft Outlook y el ecosistema de Amazon, incluida Alexa+, con funciones que permiten vincular información mencionada durante el día con servicios digitales.

Una de las novedades es su integración comercial: si una persona menciona durante una conversación que necesita comprar determinado producto, Amazon podría utilizar esa información para ofrecer recomendaciones relacionadas en su plataforma. De esta manera, Bee combina funciones de productividad con nuevas posibilidades de personalización de compras.

El servicio cuenta con una modalidad gratuita y una suscripción Bee Pro de 11,99 dólares mensuales, que incorpora herramientas avanzadas, mayores capacidades de resumen y funciones adicionales. En materia de privacidad, Amazon asegura que el audio original se elimina después del procesamiento y que el usuario controla cuándo se activa la captura mediante un botón y una señal luminosa. Sin embargo, no está confirmado que todo el procesamiento se realice exclusivamente dentro del dispositivo, sin intervención de servidores externos.

CUÁNTO CUESTAN LOS DISPOSITIVOS

Aunque Amazon todavía no confirmó la comercialización oficial de Bee en Argentina, el mercado local cuenta con alternativas que utilizan inteligencia artificial para registrar reuniones, transcribir entrevistas y elaborar resúmenes. Entre ellas se destacan los productos de Plaud, que pueden adquirirse a través de Mercado Libre y otros vendedores.

El Plaud Note, un grabador del tamaño de una tarjeta que puede adherirse al celular, aparece publicado desde aproximadamente $309.000, aunque otras ofertas superan los $400.000 y algunas alcanzan valores considerablemente mayores. El equipo permite grabar llamadas y reuniones, identificar interlocutores y generar transcripciones mediante una aplicación. En Estados Unidos cuesta 159 dólares.

Otra alternativa es el Plaud NotePin, un pequeño dispositivo que puede utilizarse como pulsera, colgante o broche. En Argentina se encontraron publicaciones cercanas a $382.400, mientras que otras superan los $500.000. Cuenta con 64 GB de almacenamiento, hasta 20 horas de grabación continua y funciones de transcripción y resumen en más de 100 idiomas.

La misma empresa ofrece el Plaud Note Pro, que incorpora cuatro micrófonos y está orientado a reuniones, entrevistas y ambientes con varios interlocutores.

Su precio internacional es de 189 dólares, mientras que el Plaud NotePin S, una versión más reciente del dispositivo para llevar puesto, cuesta 179 dólares en el exterior y registra publicaciones argentinas cercanas a $553.000.

También existen alternativas como el BOYA Notra, ofrecido en comercios argentinos alrededor de $389.000, que permite registrar conversaciones y generar transcripciones, y el JOOG AI Note, con publicaciones próximas a $307.000. Ambos apuntan a usuarios que necesitan organizar reuniones y producir notas mediante inteligencia artificial.

En otra categoría aparecen los Ray-Ban Meta, anteojos inteligentes que incorporan cámaras, micrófonos y asistentes de voz. En Argentina se ofrecen mediante importadores desde aproximadamente $800.000 y algunas versiones superan $1.300.000. A diferencia de Bee y Plaud, están orientados principalmente a capturar imágenes, realizar consultas y utilizar funciones multimedia, no a elaborar automáticamente un registro continuo de las conversaciones.

La oferta internacional incluye además dispositivos como Omi, un colgante de inteligencia artificial de alrededor de 89 dólares; Friend, orientado al acompañamiento conversacional y comercializado por unos 99 dólares; y Rabbit R1, un asistente de bolsillo que permite realizar consultas y ejecutar determinadas tareas mediante comandos de voz. Sin embargo, no se confirmó una distribución oficial argentina de estos equipos.

EL COSTO DE LAS SUSCRIPCIONES Y LA PRIVACIDAD, DOS FACTORES PARA COMPARAR

Más allá del precio inicial, estos dispositivos pueden generar gastos adicionales por suscripciones. Plaud, por ejemplo, comercializa un plan Pro de 17,99 dólares mensuales, con 1.200 minutos de transcripción, y una modalidad ilimitada de 29,99 dólares por mes. Bee ofrece 14 días de memoria en su versión gratuita y cobra 11,99 dólares mensuales por funciones ampliadas.

La privacidad representa otro aspecto central. Amazon afirma que sus dispositivos utilizan Bee Private Compute, una arquitectura que procesa el audio en un entorno aislado, elimina las grabaciones originales y cifra las transcripciones. Sin embargo, el procesamiento no debe confundirse con una operación completamente local: la compañía también describe el uso de infraestructura AWS. Además, en el caso de Bee Eclipse, informa que se solicita obtener autorización de los participantes antes de registrar llamadas.

En Argentina, el uso de estos equipos deberá contemplar las disposiciones sobre privacidad, protección de datos personales y confidencialidad de las comunicaciones. En particular, la grabación de terceros, el almacenamiento de información sensible y su posterior procesamiento mediante servicios digitales plantean cuestiones legales que dependen del contexto y del consentimiento de las personas involucradas.

Con precios internacionales desde 75 dólares y alternativas disponibles en Argentina que rondan los $300.000 y pueden superar el millón de pesos, la inteligencia artificial portátil comienza a consolidarse como una nueva categoría de productos tecnológicos. El desafío será determinar hasta qué punto estas herramientas pueden facilitar las actividades cotidianas sin convertir cada conversación en información almacenada y potencialmente utilizada por plataformas digitales.