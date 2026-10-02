Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Información General

La Iglesia advierte que el Papa encontrará "una Argentina herida" con "un porcentaje muy grande de hermanos pobres"

Así lo expresó el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, sobre la próxima visita de León XIV

Por Redacción

Desde la Iglesia advirtieron hoy que el papa León XIV encontrará una Argentina "herida" y "dividida" y con "un porcentaje muy grande de hermanos pobres".

Así lo expresó el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, luego de la misa que brindó esta mañana en la Catedral Metropolitana.

Dijo que el Papa "se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta. Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día", y agregó: "una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?