La Iglesia advierte que el Papa encontrará "una Argentina herida" con "un porcentaje muy grande de hermanos pobres"

Desde la Iglesia advirtieron hoy que el papa León XIV encontrará una Argentina "herida" y "dividida" y con "un porcentaje muy grande de hermanos pobres".

Así lo expresó el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, luego de la misa que brindó esta mañana en la Catedral Metropolitana.

Dijo que el Papa "se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta. Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día", y agregó: "una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años".