“La ilusión de un verano sin fin”: la película argentina que conquistó San Sebastián

El cine argentino volvió a recibir un importante reconocimiento internacional. “La ilusión de un verano sin fin”, documental dirigido por la fotógrafa y cineasta Alessandra Sanguinetti, se quedó con el máximo galardón de Horizontes Latinos en la 74.ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

El filme, una coproducción entre Argentina y Estados Unidos, también obtuvo el Premio de la Juventud, otorgado por un jurado integrado por 150 jóvenes de entre 18 y 25 años. De esta manera, la película sumó dos reconocimientos durante su paso por el prestigioso festival español.

El documental “lo veo como un poema, una carta de amor al campo argentino y a tanta belleza que está en mucho peligro”, dijo Sanguinetti en la gala de premiación.

Un retrato desde el campo bonaerense

La historia detrás del documental comenzó mucho antes de que Sanguinetti pensara en convertir el proyecto en una película. En 1999, la realizadora empezó a fotografiar y registrar en video a Guillermina Aranciaga y Belinda Stutz, dos niñas de nueve y diez años que vivían en una zona rural de la provincia de Buenos Aires.

Durante 25 años, la cámara acompañó sus vidas y registró sus transformaciones. El territorio comprendido entre los partidos de General Guido, Dolores y Maipú se convirtió así en el escenario de un relato que atraviesa la infancia, la adolescencia y la adultez.

La producción muestra cómo Guillermina y Belinda fueron tomando distintos caminos hasta llegar a sus actuales vidas, marcadas por el trabajo, la maternidad y las decisiones que fueron tomando con el paso del tiempo.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es justamente esa convivencia entre pasado y presente de estas mujeres. Las fotografías que Sanguinetti tomó durante años se mezclan con imágenes en movimiento, creando una narración en la que el paso del tiempo ocupa un lugar fundamental.

“La naturalidad con la que Guille y Beli se dejan filmar es única, nunca se preocupan por cómo salen”, dijo la directora durante su paso por el festival, remarcando que la idea de este trabajo en el tiempo era como “ver un álbum familiar”.

Además, la película sirve también para mostrar la vida en el campo argentino de las mujeres, que tradicionalmente han sido representadas a un costado de los hombres, “empezando por Martín Fierro”, explicó Sanguinetti durante las charlas que se gestaron en su paso por San Sebastián.

Un camino de reconocimientos antes de San Sebastián

El paso por San Sebastián llegó después de una destacada participación en otros festivales internacionales. En agosto, “La ilusión de un verano sin fin” había sido distinguida con el Leopardo de Oro en la sección Cineastas del Presente del Festival de Cine de Locarno, uno de los principales encuentros cinematográficos de Europa.

La película también recibió allí el Premio Swatch a la Ópera Prima, un reconocimiento especialmente significativo para Sanguinetti por tratarse de su debut como directora de largometrajes.

A estos galardones se suma el interés de la industria internacional. MUBI adquirió los derechos de distribución del documental, cuyo desarrollo también contó con el apoyo de becas otorgadas por el Sundance Institute.