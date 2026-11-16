La investigadora de La Plata María Teresa Dova ingresó a la Academia Mundial de Ciencias

La científica del CONICET La Plata María Teresa Dova fue incorporada como miembro regular de la Academia Mundial de Ciencias (TWAS), una prestigiosa institución internacional que cuenta con el auspicio de la UNESCO. La distinción reconoce su trayectoria y sus contribuciones a la física de altas energías, entre ellas su participación en el descubrimiento del bosón de Higgs, uno de los hitos científicos más importantes de las últimas décadas.

El ingreso a la Academia se concreta mediante un riguroso proceso de nominación y evaluación entre pares internacionales. Entre sus integrantes hay más de diez investigadores distinguidos con el Premio Nobel en diferentes disciplinas.

En su nuevo rol, Dova participará en iniciativas destinadas a promover proyectos científicos en países en desarrollo, fortalecer redes internacionales de colaboración y asesorar a organismos gubernamentales y multilaterales en políticas de ciencia y tecnología.

“Me siento profundamente honrada de ser incorporada a la TWAS. Ser parte de esta prestigiosa Academia representa, además de un reconocimiento, un compromiso renovado y nuevas oportunidades para continuar contribuyendo al fortalecimiento de la ciencia, la formación de nuevas generaciones de investigadoras e investigadores y la promoción de la cooperación científica internacional”, dijo Dova, quien dirige el Instituto de Física La Plata (IFLP), dependiente del CONICET y la UNLP.

Dova obtuvo su doctorado en Física en la UNLP en 1988. Un año después comenzó una etapa de formación posdoctoral en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), bajo la dirección del premio Nobel Samuel Chao Chung Ting. En 1992 regresó a la Argentina, se incorporó al CONICET y a la UNLP y creó el grupo de física experimental de altas energías que dirige desde entonces.

En 1996 fue convocada por el premio Nobel James W. Cronin para participar en la creación del Observatorio Pierre Auger, en Mendoza, dedicado al estudio de los rayos cósmicos. Posteriormente, entre 2001 y 2006, presidió el Consejo Directivo de esa colaboración internacional, integrada por 49 instituciones de 17 países.

Otro hito de su carrera llegó en 2005, cuando encabezó el trabajo argentino para incorporarse al experimento ATLAS del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), el acelerador de partículas más grande y potente del mundo.

En 2012, los experimentos realizados en el CERN permitieron descubrir el bosón de Higgs, con la participación de Dova y su equipo dentro de una colaboración internacional. La existencia de esa partícula había sido propuesta teóricamente en 1964 por Peter Higgs y François Englert, quienes recibieron el Premio Nobel de Física en 2013. En 2015, el equipo también consiguió medir con precisión su masa.

El hallazgo confirmó un mecanismo fundamental para explicar por qué las partículas elementales tienen masa y permitió avanzar en la comprensión de la formación de la materia.

“En los primeros instantes después del Big Bang, el universo era un torbellino de partículas sin masa que viajaban a la velocidad de la luz, sin poder aglutinarse. A través de su interacción con el campo de Higgs, una forma de energía que impregna todo el espacio, esas partículas adquirieron masa. El bosón de Higgs es la partícula asociada a ese campo fundamental”, explicó Dova.

Pese a la trascendencia del descubrimiento, la investigadora advirtió que todavía quedan grandes interrogantes por resolver. Según señaló, el Modelo Estándar de la física de partículas permite comprender menos del 5% de la materia total del universo, mientras que el 95% restante, compuesto por materia y energía oscura, continúa siendo un misterio.

“Siento un enorme orgullo de haber contribuido, junto a mi grupo del IFLP (CONICET-UNLP), a este descubrimiento histórico. Sin embargo, lo que hemos logrado hasta ahora nos recuerda cuánto nos queda aún por investigar”, sostuvo.

Actualmente, su equipo trabaja en el análisis de datos todavía no explorados del LHC y en el desarrollo de componentes electrónicos que serán instalados en el detector ATLAS para su próxima etapa de alta luminosidad.

Dova también es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina. Entre sus reconocimientos figuran la beca John Simon Guggenheim, el premio TWAS en Física y el Premio Internacional L’Oréal-UNESCO «Por las Mujeres en la Ciencia» 2025.