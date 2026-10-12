La Luna al descubierto: la NASA comparte miles de archivos de la misión Artemis II

La agencia espacial norteamericana (NASA) puso a disposición del público más de 800 gigabytes de datos científicos de Artemis II, la misión que llevó a cuatro astronautas a sobrevolar la Luna por primera vez en más de 50 años. El archivo reúne imágenes, videos y grabaciones de la tripulación, con observaciones que incluyen fenómenos registrados durante el paso por la cara oculta del satélite.

Entre los documentos difundidos figuran los audios en los que los astronautas reportaron cinco destellos luminosos producidos por el impacto de pequeños fragmentos rocosos contra la superficie lunar. Las observaciones ocurrieron durante un eclipse de 54 minutos y fueron descartadas como posibles reflejos solares o efectos de rayos cósmicos antes de ser confirmadas como impactos.

El conjunto de datos incluye más de 11.000 fotografías y videos en resolución completa, 8,5 horas de audio con observaciones científicas y anotaciones manuscritas de los tripulantes. También se publicaron tres documentos técnicos para orientar el análisis del material y facilitar su utilización en futuras investigaciones.

La información está disponible gratuitamente en el Sistema de Datos Planetarios de la NASA, el archivo público que reúne los registros de sus misiones planetarias. Según la agencia, se trata de la primera vez en más de cinco décadas que se reúne un conjunto de datos de este tipo obtenido principalmente mediante observaciones humanas y no a través de instrumentos robóticos.

La misión Artemis II, cuyo lanzamiento tuvo lugar el 1 de abril pasado, marcó el regreso de astronautas al entorno lunar después de más de medio siglo y permitió superar una marca que permanecía vigente desde 1970: la mayor distancia recorrida por seres humanos desde la Tierra. En el punto más alejado de su trayectoria, la nave Orion llegó a unos 407.000 kilómetros del planeta.

A diferencia de las misiones Apolo, centradas en llegar a la superficie lunar, el programa Artemis busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna y utilizar esa experiencia como base para futuras misiones tripuladas a Marte. El éxito del vuelo abrió así una nueva fase de la exploración lunar, aunque el desarrollo de los sistemas necesarios para llegar a la superficie todavía plantea desafíos técnicos.