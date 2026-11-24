La Luna llena del Castor podrá verse en Argentina este martes con un atractivo adicional. Y es que además de ser una superluna pasará muy cerca de las Pléyades, el famoso cúmulo estelar conocido popularmente como las Siete Hermanas, por lo cual se trata de un fenómeno que reunirá al satélite natural con uno de los conjuntos de estrellas más reconocibles del firmamento en una misma noche.

Aunque la Luna alcanzará su fase llena a las 11:53 de la mañana (hora argentina) podrá apreciarse durante la noche, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Se conoce como “superluna” al fenómeno que se da al alinearse el Sol, la Tierra y la Luna, y esta última se halla en el perigeo (el punto de su órbita más cercano a nuestro planeta). Por ese motivo esta Luna llena parecerá aproximadamente un 17% más grande y un 30% más brillante que la Luna llena más pequeña del año, explican desde la NASA.

En cuanto a su denominación, los almanaques estacionales y la tradición de pueblos originarios de América del Norte la nombran Luna de Castor porque coincide con la etapa previa al invierno en el cual estos animales refuerzan sus represas y almacenan alimento antes de las heladas.

En este caso la Luna del Castor tendrá otro atractivo ya que, vista desde determinadas regiones del planeta, pasará directamente por delante de algunas estrellas de las Pléyades, ocultándolas temporalmente en un fenómeno que se conoce como ocultación lunar y permitirá observar cómo algunas estrellas desaparecen detrás del disco de nuestro satélite para reaparecer posteriormente por su otro borde.

Según informa la NASA, el máximo acercamiento entre la Luna y las Pléyades tendrá lugar el 24 de noviembre, alrededor de las 9:06 (hora Argentina). En ese momento, la separación aparente entre la Luna y Alcyone, la estrella más brillante del cúmulo, será de aproximadamente 56 minutos de arco, algo menos de un grado.