Rosa Micaela Puertas Quiroga, la mujer más longeva de la Argentina y viuda del creador de los sabores de los dulces Sugus, cumple este martes 114 años.Nacida el 29 de septiembre de 1912 en el barrio porteño de Boedo, ostenta este récord desde el pasado 15 de septiembre tras el fallecimiento de Angélica Tiscornia, quien entonces tenía 114 años tambié.

Puertas Quiroga, conocida como “Mamina”, es la cuarta persona más longeva de la historia argentina, la novena con esa marca en el mundo y la número 236 de la historia. Hija de Rosa Quiroga López (originaria de Salta) y Victoriano Puertas Herrero (un inmigrante español), aprendió pore ellos a leer, escribir, a tareas de matemáticas y a ayudar con las tareas domésticas.

Al morir su padre en la epidemia de la llamada "gripe española", éste le pidió a su esposa comoe último deseo que viajara con sus cinco hijos a España para evitar la enfermedad.Fue así que Rosa llegó a Castilla La Vieja y de joven se mudó a Madrid, donde conoció a su esposo, Francisco Elbl, un pastelero austríaco 10 años mayor que ella que servía a los reyes de España.

Cuando se originó la Guerra Civil española regresaron a la Argentina, justo un tiempo después de haber nacido su primer hijo. Por recomendación de la embajada nacional volvió al país junto a su familia como refugiados de guerra.

Ya instalados, Elbl consiguió trabajo como chocolatero en la fábrica Noel y luego en la empresa Suchard, donde hizo recetas para los dulces Sugus e instruyó a los trabajadores sobre cómo crearlos.

En agosto de 2023, con casi 111 años, Puertas Quiroga votó en las elecciones primarias para elegir presidente en la Argentina y destacó la importancia de votar y defender la Patria. Entonces contó que siempre fue a sufragar y que jamás se perdió ninguna elección desde que las mujeres conquistaron el derecho de poder votar.

Puertas Quiroga va camino a quedarse con el récord de ser la mujer más longeva de toda la historia argentina, marca que por ahora tiene Casilda Benegas, con 115 años y 81 días, a la que le siguen Evangelista Luisa López (114 años y 68 días) y Tiscornia (114 años y 24 días).