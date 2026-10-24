La NASA puso a El Niño bajo la lupa y explicó por qué puede ser el más intenso

Un análisis elaborado por la NASA sobre la base de 35 años de registros satelitales de la altura del mar advierte que el fenómeno de El Niño actual presenta similitudes con el registrado en el período 1997-1998, aunque con indicios de alcanzar una mayor intensidad. La comparación de este ciclo con los antecedentes de 1997-1998 y 2015-2016 pone de relieve que, a pesar de compartir una magnitud elevada, cada episodio exhibe una distribución particular del agua cálida y una respuesta atmosférica diferente, lo que modifica geográficamente las zonas expuestas a sequías, lluvias o inundaciones.

El informe del NASA Earth Observatory emplea datos de altimetría oceánica para medir las anomalías de la superficie del mar, un indicador directo de la acumulación de calor ya que el agua se expande al elevar su temperatura. Para aislar los datos de las tendencias de largo plazo y de las variaciones estacionales, los investigadores eliminaron esas señales de una serie que recopila información de las misiones TOPEX/Poseidon, Jason-2 y Sentinel-6 Michael Freilich.

Josh Willis, científico del proyecto de misiones de nivel del mar del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL), destacó la continuidad de estas observaciones: “Lo singular de la altimetría es que contamos con un registro de 35 años de satélites casi idénticos que sobrevuelan prácticamente la misma trayectoria terrestre, con cada misión solapándose con la siguiente”. A partir de esa secuencia, el especialista indicó: “Eso nos permite analizar datos históricos y comparar este fenómeno de El Niño con el de 1997. Y, en este momento, todo apunta a que será aún más intenso”.

Si bien el ciclo actual se desarrolló con mayor velocidad que el de finales de los noventa, la configuración observada en octubre muestra similitudes en cuanto a un nivel del mar más bajo en el Pacífico occidental y una elevación hacia el este, con una masa de agua cálida extendida hasta las costas de Sudamérica. En el evento histórico previo, este patrón estuvo vinculado a precipitaciones abundantes en el sur de Estados Unidos, aunque desde la agencia espacial remarcan que las consecuencias no se replican de manera automática de un período a otro, debido a que el comportamiento depende de la ubicación del calentamiento y de la dinámica atmosférica.

Este comportamiento difiere del registrado durante 2015 y 2016, cuando las aguas cálidas sobre el ecuador no llegaron a las costas sudamericanas con la misma fuerza, lo que concentró las lluvias intensas en Centroamérica, el sudeste estadounidense y México. Ante este escenario, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) calculó en octubre una probabilidad del 83 % de que El Niño se mantenga en niveles fuertes o muy fuertes durante el primer trimestre de 2027, aunque Willis aclaró que los impactos definitivos aún guardan margen de incertidumbre. “Siempre hay un poco de incertidumbre. Que este El Niño se parezca al de 1997 no significa que vaya a ser exactamente igual; es solo nuestra mejor estimación por el momento”, sostuvo.

En paralelo, el seguimiento satelital detectó a comienzos de año la formación de ondas Kelvin cálidas cerca de Micronesia, pulsos de agua que desplazan calor hacia el este y debilitan los vientos alisios. Al llegar al Pacífico oriental, estas ondas elevaron la superficie oceánica entre 30 y 40 centímetros, mientras que Indonesia y el norte de Australia registraron marcas de 15 a 20 centímetros por debajo de los valores normales. “Las ondas Kelvin son como el latido del corazón de El Niño”, describió Willis, y agregó: “Nuestros satélites de nivel del mar nos permiten observar el océano y ver cada latido”. Adicionalmente, la misión PACE registró tonalidades más azules en sectores del Pacífico ecuatorial debido a una menor concentración de fitoplancton, producto de la desaceleración de los vientos que redujo el ascenso de aguas profundas ricas en nutrientes.

Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió en Ginebra que la anomalía térmica en la superficie del Pacífico tropical podría alcanzar los 3,8 grados centígrados entre noviembre de 2026 y enero de 2027. La secretaria general del organismo, Celeste Saulo, señaló que esta previsión supera los registros previos y subrayó que, si bien no representa un aumento equivalente de la temperatura media global, requiere anticipación por parte de los gobiernos. “Nunca hemos registrado un valor de 3,8 en el pasado. Durante algunos episodios de El Niño particularmente intensos, hemos observado valores cercanos a 3, los cuales tuvieron repercusiones muy significativas a nivel mundial”, expresó, al tiempo que añadió: “No podemos impedir El Niño, pero sí podemos prevenir muchas de sus consecuencias humanas más graves”.

En consonancia con estas advertencias, el director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), Felipe Costa, remarcó que las consecuencias varían según las características de cada territorio y pidió basar las decisiones en pronósticos locales y en la evaluación de riesgos para la salud, la infraestructura eléctrica y la producción agropecuaria. Los modelos analizados por el organismo proyectan para el trimestre comprendido entre noviembre y enero precipitaciones superiores a las habituales en las costas de Ecuador y Perú, el centro de Chile, Argentina, el sur de Brasil y parte de Paraguay, mientras que se anticipa un déficit hídrico en Centroamérica, el norte de Sudamérica, la Amazonía y el altiplano boliviano.