La nave, del espacio a los brazos de una torre

La nave Starship de SpaceX regresó el sábado a su base en Texas y fue atrapada en el aire por los gigantescos brazos mecánicos de la torre de lanzamiento, después de permanecer unas 22 horas en el espacio. La maniobra marcó un avance decisivo para el proyecto de Elon Musk, aunque la empresa no pudo completar la doble recuperación: el propulsor había terminado destruido en el Golfo de México.

Tras emerger entre las nubes, la nave de acero inoxidable descendió en posición vertical y quedó suspendida entre las estructuras conocidas como “palillos”. Era la primera vez que SpaceX conseguía capturar una Starship de regreso desde la órbita, una operación más exigente que las recuperaciones de propulsores realizadas anteriormente.

“¿Pueden creerlo?”, exclamó Dan Huot, comentarista de la compañía, durante la transmisión. Musk felicitó poco después a su equipo.

El conjunto de 124 metros de altura había despegado el viernes desde Starbase, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, en su decimoquinto vuelo de prueba a escala real desde 2023. La etapa superior alcanzó una órbita de unos 265 kilómetros, desplegó 26 satélites Starlink y completó 14 vueltas alrededor del planeta.

Según SpaceX, los sistemas de la nave, incluido el escudo térmico que la protege durante el reingreso, parecían haber funcionado correctamente.

EL PROPULSOR

El resultado fue distinto para Super Heavy, el propulsor encargado de impulsar el despegue. Durante su descenso, los motores dejaron de proporcionar empuje antes de lo previsto. Al detectar que no estaba en la posición adecuada para regresar a la torre, el sistema de guiado lo desvió hacia el mar y activó su autodestrucción. Los ingenieros investigan las causas.

La captura de ambas etapas en una misma misión sigue pendiente. Ese objetivo es central para reducir costos y acortar los tiempos entre lanzamientos, aunque recuperar los vehículos también deberá traducirse en su reutilización efectiva.

La NASA celebró el regreso de Starship, cuyo desarrollo resulta clave para sus planes de llevar astronautas a la superficie lunar mediante el programa Artemis. Musk proyecta, además, utilizarla para transportar personas y cargas a Marte.

Persisten, sin embargo, desafíos importantes. Entre ellos, SpaceX debe resolver la transferencia de combustible en órbita, indispensable para esos viajes. La imagen de la nave entre los brazos de acero acercó ese futuro, pero la pérdida del propulsor recordó que todavía quedan pruebas por superar.