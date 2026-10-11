La nueva Zenbook DUO: ASUS apuesta por las dos pantallas

Las notebooks hace tiempo que dejaron de responder a un único formato y la nueva ASUS Zenbook DUO UX8407 lleva esa tendencia un paso más allá. El equipo, que acaba de desembarcar oficialmente en la Argentina, reemplaza la superficie tradicional del teclado por una segunda pantalla y propone distintas configuraciones para trabajar, crear contenidos o consumir entretenimiento.

La característica que define a esta computadora es justamente su doble pantalla táctil OLED de 14 pulgadas. Una ocupa la posición habitual de cualquier notebook y la otra se encuentra debajo, donde normalmente estarían el teclado y el touchpad. Al utilizarlas en conjunto, el espacio visual disponible se acerca a las 20 pulgadas.

Los dos paneles ASUS Lumina Pro OLED ofrecen resolución 3K de 2880 x 1800 píxeles, una tasa de refresco de 144 Hz y cobertura del 100% del espacio de color DCI-P3. Según el fabricante, esta generación alcanza además los 1.000 nits de brillo en contenidos HDR y redujo un 70% la separación entre ambas pantallas para generar una sensación de mayor continuidad.

UNA COMPUTADORA, CUATRO FORMAS DE USARLA

La presencia de dos pantallas permite modificar por completo la disposición del equipo según la tarea. ASUS desarrolló cuatro configuraciones principales: Dual Screen, Libro, Compartir y Desktop.

La primera aprovecha la máxima superficie disponible para distribuir aplicaciones entre los dos paneles. El Modo Libro coloca las pantallas verticalmente y apunta, entre otros usos, a programación o lectura; Compartir permite mostrar contenidos a una persona ubicada enfrente; y Desktop busca reproducir una estación de trabajo convencional con dos monitores.

Para que todo eso sea posible sin abandonar el uso tradicional de una notebook, el equipo incorpora el teclado MagLatch, de tamaño completo y conexión Bluetooth. Puede colocarse directamente sobre la pantalla inferior mediante un sistema magnético con conectores retráctiles o separarse del equipo para aprovechar simultáneamente los dos paneles.

De esta manera, la Zenbook DUO puede funcionar como una notebook convencional cuando el teclado está colocado sobre el segundo display y convertirse en una estación de doble pantalla cuando se lo retira.

POTENCIA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En su interior aparece otro de los cambios de esta generación. La versión que llega al mercado argentino incorpora un Intel Core Ultra X7 358H Serie 3, un procesador de 16 núcleos diseñado para combinar rendimiento con eficiencia energética.

El chip integra además una NPU capaz de alcanzar hasta 50 TOPS, destinada a acelerar procesos vinculados con inteligencia artificial directamente en el dispositivo. A eso se suman gráficos integrados y una configuración de 32 GB de memoria RAM LPDDR5X y una unidad SSD de 1 TB.

En materia de conectividad, dispone de WiFi 7 y Bluetooth 5.4, junto con dos puertos Thunderbolt 4, un USB 3.2 Gen 2 y una salida HDMI 2.1.

DOS PANTALLAS Y TAMBIÉN DOS BATERÍAS

Mantener encendidos dos paneles OLED supone un desafío para la autonomía. Para resolverlo, ASUS eligió una arquitectura poco habitual: la Zenbook DUO utiliza dos baterías, una debajo de cada pantalla, que en conjunto alcanzan una capacidad de 99 Wh.

La compañía asegura que esa distribución también ayuda a equilibrar el peso y administrar mejor la temperatura del dispositivo. En cuanto a autonomía, la marca informa hasta 18 horas de reproducción de video utilizando los dos paneles y hasta 32 horas cuando funciona solamente una pantalla. Como ocurre con este tipo de mediciones, la duración real dependerá del brillo, las aplicaciones utilizadas, la conectividad y la carga de trabajo.

El chasis, por su parte, está construido en Ceraluminum, un material desarrollado para combinar las propiedades del aluminio con un acabado cerámico. Según ASUS, ofrece mayor resistencia frente a rayones y manchas y reduce las marcas producidas por las huellas.

También fue rediseñada la bisagra que articula las pantallas. La compañía sostiene que el mecanismo fue probado para soportar más de 40.000 ciclos de apertura y cierre.

CUÁNTO CUESTA EN ARGENTINA

La ASUS Zenbook DUO UX8407 ya se comercializa en el país a través de los retailers oficiales de la compañía. La configuración disponible incluye el Intel Core Ultra X7 de 16 núcleos, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y los dos paneles OLED táctiles de 14 pulgadas.

Su precio informado para el mercado argentino es de $6.999.999.

El producto cuenta con una garantía de dos años y suma ASUS Perfect Warranty, una cobertura para daños accidentales durante el primer año que requiere registrar previamente el equipo mediante la aplicación MyASUS.