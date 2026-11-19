No hace falta trabajar en una industria química ni vivir cerca de una fábrica para estar expuesto a sustancias potencialmente perjudiciales para la salud. Algunas de ellas forman parte de objetos tan habituales como un recipiente de plástico, un juguete infantil, un cosmético o un producto de higiene personal. Su presencia extendida es precisamente lo que preocupa a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que acaba de actualizar la evidencia científica sobre los llamados disruptores endócrinos.

Se trata de compuestos capaces de interferir en la actividad hormonal, un sistema de comunicación que interviene en funciones esenciales como el crecimiento, la reproducción, el metabolismo y el desarrollo del cerebro. El nuevo documento de la agencia sanitaria de Naciones Unidas, de más de 240 páginas, constituye la revisión más amplia sobre el tema desde 2013 y reúne evidencia sobre sus consecuencias para las personas y los ecosistemas.

La dimensión del problema está relacionada, en buena medida, con la cantidad de actividades en las que se utilizan estas sustancias. La OMS identifica entre sus principales aplicaciones la fabricación de envases, juguetes y artículos sanitarios, además del uso de plaguicidas y productos de cuidado personal. El bisfenol A, los ftalatos y los bifenilos policlorados (PCB) figuran entre los ejemplos más conocidos.

Desde la Fundación Argentina de Toxicología explican que la alteración hormonal no es el único mecanismo de preocupación: estos compuestos también pueden afectar la comunicación celular, modificar la actividad de los genes e interferir en el funcionamiento de distintos órganos.

La preocupación científica no se limita a los efectos sobre la fertilidad. La información reunida por la OMS contempla posibles consecuencias sobre el desarrollo reproductivo, las funciones cerebrales, la regulación tiroidea y el sistema inmunitario. También incluye alteraciones metabólicas y cardiovasculares, además de nuevos indicios vinculados con enfermedades del hígado y los riñones.

Uno de los datos más relevantes es que los disruptores endócrinos fueron encontrados en muestras de sangre, leche materna y cordón umbilical. Esto confirma que el contacto con estas sustancias puede producirse durante el embarazo, cuando el organismo atraviesa etapas especialmente sensibles de desarrollo.

La exposición en los primeros momentos de la vida puede tener efectos persistentes sobre el crecimiento, la maduración cerebral y la salud reproductiva. Los estudios realizados en animales, por su parte, también registraron modificaciones en los procesos reproductivos, el desarrollo y el comportamiento.

Qué cambios se pueden hacer en casa

Frente a la extensión del problema, la OMS reclama políticas públicas que permitan retirar progresivamente del mercado los compuestos más peligrosos, impulsar reemplazos menos riesgosos y mejorar la información disponible para los consumidores.

Mientras tanto, la Fundación Argentina de Toxicología plantea que una estrategia razonable consiste en disminuir las fuentes de exposición evitables. No todos los productos que contienen estas sustancias representan necesariamente el mismo riesgo: también importan la concentración, la frecuencia de uso y el tiempo durante el cual se mantiene el contacto.

Entre las medidas prácticas figura prestar atención al origen de los cosméticos y maquillajes. Elegir productos que cuenten con controles sanitarios y garantías sobre su composición permite reducir el riesgo de utilizar artículos de procedencia desconocida.

Una precaución similar corresponde a los productos de limpieza. La recomendación es evitar las mezclas de composición incierta que se comercializan a granel o en establecimientos clandestinos, donde no siempre existen controles sobre los ingredientes empleados.

Los recipientes plásticos merecen un cuidado particular cuando se exponen a temperaturas elevadas. Por eso, se aconseja no utilizarlos para calentar alimentos y reemplazarlos, siempre que sea posible, por envases de vidrio o acero inoxidable. Si se necesita recurrir al plástico, conviene elegir materiales rígidos y verificar que sean aptos para el uso que se les dará.

En el caso de los juguetes, la principal precaución es comprobar que tengan los sellos de seguridad correspondientes y que procedan de fabricantes confiables. También es conveniente evitar que los chicos se lleven a la boca objetos de plástico cuya composición o procedencia se desconoce.