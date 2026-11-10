La peligrosa enfermedad detrás del susto de Flor Torrente

Durante un chequeo de rutina Flor Torrente se llevó un susto que se viralizó. Una ecografía de carótidas reveló que tenía placas en las arterias y, tras consultar con su cardiólogo, descubrió que sus niveles de colesterol estaban insólitamente elevados para su edad. La actriz, de 38 años, contó que el diagnóstico la desbordó ya que responde a una condición hereditaria que si no se la atiende puede resultar letal.

Se trata de la hipercolesterolemia familiar, una alteración genética que provoca niveles elevados de colesterol desde edades tempranas y aumenta las posibilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares de manera prematura. Aunque muchas veces se asocia con problemas propios de la adultez, puede estar presente desde la infancia y avanzar silenciosamente durante años.

El peligro está en que el colesterol elevado favorece la acumulación de placas en las arterias, un proceso conocido como arteriosclerosis. Esa obstrucción progresiva puede derivar en infartos o accidentes cerebrovasculares incluso antes de los 40 años. Lo más preocupante es que, en general, no provoca síntomas hasta que la enfermedad cardiovascular ya está avanzada.

La detección temprana resulta fundamental para evitar complicaciones. Especialistas de Cleveland Clinic recomiendan realizar un perfil lipídico entre los nueve y los once años en chicos con antecedentes familiares de colesterol alto o enfermedad cardíaca prematura. Si existe un historial familiar claro, el análisis puede indicarse antes. En adultos, el control debe repetirse al menos cada cinco años.

El tratamiento combina cambios en la alimentación, actividad física regular y, cuando es necesario, medicamentos para reducir el colesterol LDL, conocido como colesterol malo. También es importante que los familiares de primer grado de una persona diagnosticada se realicen estudios, ya que podrían compartir la predisposición genética.

Aunque el colesterol alto tenga un origen hereditario, es posible controlarlo. La detección temprana, el seguimiento médico y el tratamiento adecuado permiten reducir el riesgo cardiovascular y evitar que el colesterol permanezca elevado durante años sin ser detectado.