La Plata aporta ciencia para entender cómo nacen los planetas

Un desarrollo científico realizado en La Plata tendrá un papel destacado en un proyecto internacional que busca responder algunas de las grandes preguntas de la astronomía: cómo nacen los planetas y qué condiciones hicieron posible la formación de nuestro Sistema Solar. Se trata de PLANETALP, un modelo teórico y numérico creado por investigadores del Instituto de Astrofísica de La Plata (IALP), dependiente del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que será utilizado en una iniciativa recientemente aprobada por el prestigioso observatorio ALMA, ubicado en el desierto de Atacama, Chile.

El proyecto, denominado PEBBLES, estudiará 24 discos de gas y polvo que rodean estrellas jóvenes similares al Sol. Estos discos son los lugares donde se forman los planetas y ofrecen pistas sobre las condiciones que existían durante las primeras etapas de nuestro propio sistema planetario. La propuesta es liderada por Takahiro Ueda, del Observatorio Astronómico Nacional de Japón, y cuenta con la participación de Octavio Guilera, investigador del CONICET en el IALP.

El aporte del equipo platense será fundamental para interpretar los datos que se obtengan mediante las observaciones. Desde hace más de diez años, el Grupo de Astrofísica Planetaria (GAP) desarrolla PLANETALP, una herramienta informática que permite simular cómo evolucionan el gas y el polvo alrededor de las estrellas y cómo esos materiales se transforman en cuerpos capaces de dar origen a los planetas.

En concreto, el modelo permitirá estudiar el crecimiento y la fragmentación de pequeñas partículas de polvo, conocidas como "pebbles" o guijarros, y su desplazamiento dentro de los discos. Estos procesos son fundamentales porque determinan dónde se concentra el material sólido y cómo se forman los primeros núcleos planetarios.

La selección de PEBBLES representa un reconocimiento importante para la investigación científica local. Se trata de uno de los cuatro grandes programas estratégicos aprobados por ALMA entre 47 propuestas presentadas. Estos proyectos requieren más de 100 horas de observación y fueron elegidos en el marco del Ciclo 13 del observatorio, que comenzó el 1 de octubre y recibió un récord de 1.839 solicitudes de todo el mundo, equivalentes a 37.471 horas de observación. Apenas el 12% de las propuestas consiguió la aprobación.

Además, el programa tendrá una característica novedosa: será uno de los primeros en utilizar la Banda 2 de ALMA, una nueva frecuencia que el observatorio incorporó a su oferta científica. Según explicó Guilera, esta tecnología permitirá obtener información más precisa sobre el tamaño y la cantidad de partículas sólidas presentes en los discos, dos datos que hasta ahora resultaban difíciles de determinar.

La importancia de estas mediciones está relacionada con el papel que desempeña el polvo en el nacimiento de los planetas. Como explica el investigador, la migración de los "pebbles" permite concentrar material en determinadas regiones de los discos, donde pueden formarse los primeros cuerpos planetarios. También facilita el traslado de hielo de agua desde las zonas más frías y externas hacia las regiones internas, donde se originan planetas rocosos como la Tierra.

Hasta ahora, las observaciones realizadas en una sola longitud de onda presentaban dificultades para establecer con precisión las propiedades de estas partículas. La opacidad del polvo, la dispersión de la luz y las diferencias de temperatura podían generar incertidumbres. La incorporación de la nueva Banda 2, combinada con otras dos frecuencias, permitirá reducir esos problemas y mejorar el conocimiento sobre los materiales que intervienen en la formación planetaria.