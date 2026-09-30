La Plata será sede del 1° Congreso Federal de Gobierno Digital

La ciudad de La Plata recibirá los días 7, 8 y 9 de octubre el 1° Congreso Federal de Gobierno Digital, un encuentro que reunirá a representantes de distintas jurisdicciones del país para trabajar en agendas vinculadas a la transformación digital, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. La convocatoria está a cargo de la Subsecretaría de Gobierno Digital de la Provincia de Buenos Aires y FederAI, el Foro de Estados para el Desarrollo de Estrategias y Reformas hacia Administraciones Inteligentes, espacio en el que las provincias y la CABA diseñan soluciones y comparten avances en interoperabilidad, IA, ciberseguridad e identidad digital.

“La transformación digital viene impulsada desde los ámbitos en los cuales se juegan las necesidades de la ciudadanía: salud, educación y seguridad son responsabilidad de las provincias y la CABA, y es allí donde ya se registran muchos avances”, señaló Mauro Solano, politólogo y director ejecutivo de FederAI.

Entre las experiencias que se destacan en ese recorrido figura la Historia de Salud Integrada, una herramienta digital que hoy conecta a más de 150 hospitales y centros de salud municipales bonaerenses bajo un mismo sistema. Para lograrlo, la Provincia utilizó X-Road, una tecnología de interoperabilidad de código abierto que permite que cada efector mantenga sus propios datos y decida qué información comparte, bajo reglas comunes. Según Solano, ese es el objetivo que persigue FederAI: “construir un lenguaje común entre sistemas que no nacieron para entenderse”.

Otro caso es el Sistema de auditoría inteligente de la Línea 148 de la Provincia, que mediante inteligencia artificial permite transcribir y clasificar llamadas, construir una base histórica y generar alertas para orientar la escucha humana. Para el especialista, la experiencia demuestra que la IA resulta útil “cuando se apoya sobre capacidades, gobernanza de datos, protocolos claros y una infraestructura que la sostiene; no cuando se la usa como moda o atajo”.

Desde FederAI advierten, además, que el principal desafío es la coordinación entre jurisdicciones con puntos de partida muy distintos. “Si cada provincia avanza aislada, puertas adentro, sólo profundizaremos esas diferencias”, sostuvo Solano, quien remarcó que instancias como el congreso de octubre buscan que las experiencias exitosas se compartan y se pongan al servicio de la ciudadanía de todo el país.

La elección de La Plata como sede tiene también una carga simbólica. La capital bonaerense fue fundada en 1882 con una mirada de futuro, a partir de un trazado completo encargado por Dardo Rocha antes de levantar el primer edificio, con su cuadrícula, diagonales y plazas pensadas para una ciudad que todavía no existía. “El Estado inteligente no se alcanza con leyes o decretos, y mucho menos en soledad. Se construye compartiendo lo que funciona”, concluyó Solano.