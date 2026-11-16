La Provincia, nueva Capital Mundial de la Salud Mental

La provincia de Buenos Aires fue designada Capital Mundial de la Salud Mental para el período 2026-2029 por la Federación Mundial de Salud Mental, en reconocimiento a las políticas implementadas para transformar el sistema público de atención, ampliar el acceso a los tratamientos y fortalecer los dispositivos comunitarios.

La distinción se otorgó tras evaluar la postulación y el Plan de Acción presentado por el Gobierno bonaerense, que destacó los avances en la incorporación de servicios de salud mental a hospitales generales, la reducción de las internaciones prolongadas y el desarrollo de estrategias de prevención.

Fundada en 1948, la Federación Mundial de Salud Mental mantiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud y estatus consultivo ante las Naciones Unidas. La designación permitirá ampliar los intercambios y la cooperación internacional, aunque desde la Provincia señalaron que el reconocimiento también representa el compromiso de profundizar las políticas en marcha.

LOS FUNDAMENTOS

Entre los principales fundamentos de la designación se destacan los avances registrados en materia de salud mental en la red de hospitales generales de la Provincia. Esta pasó de contar con 11 establecimientos preparados para atender urgencias e internaciones por problemas de salud mental y consumos problemáticos a disponer de esa capacidad en sus 100 hospitales. También se menciona el hecho de que en ella se haya incrementado un 69,8% la cantidad de camas destinadas a estas internaciones y se incorporaran más de 1.000 trabajadores especializados.

Otro eje que resalta el reconocimiento internacional es la desinstitucionalización de personas con cuadros severos de salud mental. La Provincia de Buenos Aires pasó de 74 viviendas con apoyo en 2020 a 227 en 2026, donde actualmente 743 personas reciben acompañamiento para desarrollar sus proyectos de vida en la comunidad. El proceso permitió reducir un 70% las internaciones en sectores de larga estadía y avanzar en el cierre de 28 de los 35 pabellones destinados a esa modalidad.

Al otorgar su mayor distinción la Federación Mundial de Salud Mental tuvo en cuenta además la red territorial bonaerense, que se amplió hasta superar los 200 dispositivos de salud mental y consumos problemáticos, a los que se sumaron 33 centros comunitarios. Y en materia de prevención, las iniciativas alcanzaron a 635.000 estudiantes de 3.580 escuelas de los 135 municipios bonaerenses.