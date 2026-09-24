La Rioja y parte del NOA, afectados por un sismo

Un sismo de 5,4 grados sacudió ayer a La Rioja, sin heridos ni víctimas fatales, y se sintió también en varias provincias y zonas de Chile. El movimiento ocurrió a las 6:21:13 y tuvo una profundidad de 143 kilómetros.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el epicentro se ubicó en el norte de La Rioja.

Fue localizado 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta, 54 kilómetros al noreste de Chilecito y 82 kilómetros al sur de Tinogasta.

Famatina fue la localidad donde se registró la mayor intensidad, de nivel IV.

Allí se reportó la oscilación de objetos colgantes como consecuencia del movimiento.

En Aimogasta y Chilecito, el sismo tuvo una intensidad de entre III y IV.

En ambas localidades fue percibido por algunas personas que se encontraban en reposo.

En la capital de La Rioja, Catamarca y Vinchina, la intensidad alcanzó el nivel III.

El movimiento también fue percibido en San Juan, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán.

En San José de Jáchal y las capitales de San Juan y Córdoba, la intensidad fue de entre II y III.

También hubo reportes de personas que percibieron el temblor en distintas zonas de Chile.

El INPRES indicó que el sismo no superó la intensidad IV, considerada débil a moderada.