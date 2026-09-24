Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
LOCALIZADO 50 KILÓMETROS AL SUDOESTE DE AIMOGASTA

La Rioja y parte del NOA, afectados por un sismo

X (@clarincom)

Por Redacción

Un sismo de 5,4 grados sacudió ayer a La Rioja, sin heridos ni víctimas fatales, y se sintió también en varias provincias y zonas de Chile. El movimiento ocurrió a las 6:21:13 y tuvo una profundidad de 143 kilómetros.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el epicentro se ubicó en el norte de La Rioja.

Fue localizado 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta, 54 kilómetros al noreste de Chilecito y 82 kilómetros al sur de Tinogasta.

Famatina fue la localidad donde se registró la mayor intensidad, de nivel IV.

Allí se reportó la oscilación de objetos colgantes como consecuencia del movimiento.

En Aimogasta y Chilecito, el sismo tuvo una intensidad de entre III y IV.

En ambas localidades fue percibido por algunas personas que se encontraban en reposo.

En la capital de La Rioja, Catamarca y Vinchina, la intensidad alcanzó el nivel III.

El movimiento también fue percibido en San Juan, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán.

En San José de Jáchal y las capitales de San Juan y Córdoba, la intensidad fue de entre II y III.

También hubo reportes de personas que percibieron el temblor en distintas zonas de Chile.

El INPRES indicó que el sismo no superó la intensidad IV, considerada débil a moderada.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?