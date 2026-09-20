La salud de Mirtha: un “cuadro compatible con una neumopatía”

La nueva internación de Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei tras presentar un “cuadro compatible con neumopatía” despertó preocupación en un principio. Pero si bien el término suele generar un impacto inicial debido al tono técnico del parte médico, en la medicina clínica se utiliza de manera habitual como una primera categoría descriptiva para englobar diversas alteraciones del sistema respiratorio antes de dar con un diagnóstico específico.

Entender qué significa realmente este concepto, cuáles son sus causas subyacentes y de qué manera se diferencia de otras condiciones severas es fundamental para llevar tranquilidad, evitar estigmas innecesarios y reconocer los factores de riesgo a tiempo.

De qué se trata y la defierencia con neumonía

¿Qué es exactamente una neumopatía?Lejos de designar una única enfermedad en particular, la neumopatía funciona en la práctica médica como una definición sombrilla o abarcativa.

La palabra proviene del griego pneumon (pulmón) y pathos (enfermedad o padecimiento). En su sentido literal, hace referencia a cualquier proceso patológico o alteración orgánica que comprometa el funcionamiento o la estructura de los pulmones.

Aunque suelen confundirseneumopatía con eumonía en el lenguaje cotidiano, no son sinónimos directos.

La neumonía es tan solo una clase específica de neumopatía (generalmente de causa infecciosa, provocada por bacterias, virus o hongos que inflaman los alveolos).

La neumopatía, en cambio, comprende un espectro mucho más amplio que abarca el asma, la bronquitis (aguda o crónica), la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), la fibrosis pulmonar y diversos procesos alérgicos o inflamatorios.

Diversidad de orígenes y desencadenantes

El origen de una neumopatía puede ser sumamente diverso y responde a diferentes mecanismos fisiológicos:

-Agentes infecciosos: virus respiratorios (como influenza, sincitial respiratorio o coronavirus) o bacterias oportunistas.

-Factores ambientales o irritantes: exposición a agentes contaminantes, humo de tabaco, vapores químicos o polvillo industrial.

-Reacciones alérgicas e inmunológicas: procesos hiperreactivos del sistema inmune que provocan inflamación o estrechamiento de las vías aéreas.

- Deterioro por edad o cronicidad: el paso del tiempo reduce gradualmente la elasticidad pulmonar y la capacidad de reserva respiratoria, haciendo que los pulmones sean más vulnerables ante cualquier cambio ambiental o infección menor.

Síntomas principales

Debido a que engloba un conjunto variado de afecciones, las manifestaciones clínicas pueden manifestarse con distinta intensidad según la condición del paciente.

Sin embargo, los síntomas estándar incluyen Disnea, que es unasensación de falta de aire o dificultad para completar la inspiración/espiración. O tos persistente, ya sea de tipo seca (irritativa) o con expectoración (flema). También alteraciones en la mecánica respiratoria, entre otras.

¿Por qué la observación preventiva es clave en personas de edad avanzada, como Mirtha que tiene 99 años? El abordaje de un “cuadro compatible con neumopatía” requiere una estrategia de internación y monitoreo preventivo.

A diferencia de los pacientes jóvenes, los adultos mayores suelen presentar síntomas más atípicos (como decaimiento repentino o confusión sin necesidad de fiebres elevadas) y cuentan con menor reserva funcional. En este contexto, la hospitalización permite llevar a cabo un protocolo integral de diagnóstico y soporte.

Ayer no hubo un nuevo parte médico desde el sanatorio, aunque hicieron trascender una leve mejoría. En el programa de anoche (grabado el viernes) volvió a estar Juanita Viale.