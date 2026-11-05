La vacuna séxtuple se sumará al Calendario Nacional desde 2028

El Gobierno de la República Argentina, a través de la Resolución 1567/2026 rubricada por el titular del Ministerio de Salud, Mario Lugones, oficializó la esperada incorporación de la vacuna séxtuple acelular al Calendario Nacional de Vacunación. Esta trascendental política sanitaria, formalizada a través del Boletín Oficial, tendrá carácter universal, gratuito y obligatorio para todos los bebés que nazcan en el territorio nacional a partir del 1° de enero de 2028, marcando un avance sin precedentes para la salud pública.

La moderna inyección combinada, conocida técnicamente en el ámbito médico como DTPa-Hib-HB-IPV, reemplazará de forma definitiva a la actual dosis pentavalente y a la antipoliomielítica inactivada tipo Salk. De este modo, en un solo pinchazo se unifica la protección integral contra la difteria, el tétanos, la tos convulsa, la hepatitis B, la poliomielitis y la agresiva bacteria Haemophilus influenzae tipo b, fijando un esquema de cuatro aplicaciones a los 2, 4 y 6 meses, junto a un refuerzo entre los 15 y 18 meses de vida.

Esta importante actualización epidemiológica diseñada por la Secretaría de Calidad en Salud elimina la histórica necesidad de aplicar un refuerzo contra la polio a los 5 años de edad, optimizando recursos estatales y tiempos familiares. Hasta la confirmación de este anuncio, la prestigiosa y costosa fórmula séxtuple solo se garantizaba de forma focalizada en el ámbito público para los bebés prematuros nacidos antes de las 37 semanas de gestación o con un peso inferior a los 1.500 gramos, por lo que su universalización representa una democratización histórica del acceso a la biotecnología.

Por su parte, la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles aclaró expresamente que los niños nacidos antes del año 2028 deberán continuar y completar sus esquemas vigentes de manera tradicional, utilizando las dosis por separado. Para llevar adelante la enorme logística de la medida, el Estado comenzará un minucioso proceso de adquisición de insumos, capacitación de los equipos de enfermería de las distintas jurisdicciones provinciales y adecuación de las normativas de transición durante el transcurso del año 2027.

“La medida busca mejorar las coberturas y el cumplimiento oportuno de los esquemas de vacunación, además de reducir significativamente las molestias para los niños y facilitar el seguimiento pediátrico en los consultorios”, enfatizaron las máximas autoridades sanitarias del Gobierno. Al reducir la cantidad de aplicaciones invasivas requeridas en los vacunatorios, la gestión busca brindar mayor tranquilidad a las familias argentinas y asegurar el máximo estándar de inmunidad mundial durante la primera infancia.