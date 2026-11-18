Después de casi cinco décadas de viaje, la sonda Voyager 1 alcanzó un hito histórico: superó una distancia de un día luz de la Tierra. La NASA confirmó el logro este miércoles a las 7.16, cuando la nave se encontraba a unos 26.000 millones de kilómetros de nuestro planeta.

Un día luz equivale a la distancia que recorre la luz en 24 horas. Con este registro, la Voyager 1 consolidó su condición de objeto fabricado por el ser humano que más lejos ha llegado en el espacio.

El acontecimiento ofrece una dimensión de las distancias que separan a nuestro sistema solar de otros mundos. "Gran parte de lo que soñamos es viajar a otros sistemas estelares", señaló Tiffany Kataria, integrante de la NASA.

Lanzadas en 1977, la Voyager 1 y su gemela, la Voyager 2, son las únicas naves que llegaron al espacio interestelar, la región que se encuentra más allá de la influencia del viento solar y del campo magnético del Sol.

A pesar del tiempo transcurrido, ambas continúan funcionando. Las comunicaciones entre la Tierra y la Voyager 1 demoran aproximadamente un día en cada sentido, una consecuencia directa de la enorme distancia que las separa.

La misión también conserva un componente simbólico: las dos sondas transportan los llamados Discos de Oro, piezas de cobre recubiertas de oro, de 30 centímetros de diámetro, que contienen información sobre la Tierra y la humanidad, concebidas como un eventual mensaje para civilizaciones extraterrestres.

Para prolongar su funcionamiento, la NASA apagó algunos instrumentos, entre ellos las cámaras. No obstante, la Voyager 1 todavía estudia fenómenos que no pueden observarse directamente, como los campos magnéticos y las características del material que existe entre las estrellas.

Sus mediciones permiten investigar "el gas, el polvo y otros materiales que existen entre las estrellas, entre nuestro Sol y otras estrellas", explicó Kataria.

El legado de las Voyager también incluye descubrimientos fundamentales dentro del sistema solar. Durante su recorrido por los planetas gigantes, la primera sonda obtuvo imágenes de Júpiter que permitieron identificar sus anillos y profundizar el conocimiento sobre los intensos fenómenos meteorológicos de su atmósfera.

"Se podrían enumerar muchísimas cosas que estas dos naves espaciales han hecho posible que comprendamos", destacó la especialista de la NASA.

Casi 50 años después de su lanzamiento, la Voyager 1 continúa enviando información desde una región del espacio a la que ninguna otra nave construida por el ser humano ha llegado tan lejos.