Lali y Pedro dieron el sí : la boda de Espósito y Rosemblat

Después de meses de rumores, preparativos y un secreto que se mantuvo casi hasta último momento, Lali Espósito y Pedro Rosemblat finalmente se convirtieron en marido y mujer. La pareja dio el sí este sábado en una romántica ceremonia celebrada en San Telmo, con una fiesta que reunió a figuras de la música, la televisión, el teatro y el streaming. Pero detrás de las primeras fotografías de los recién casados hubo una serie de detalles, sorpresas y curiosidades que terminaron convirtiéndose en protagonistas de la jornada.

Lejos de las bodas multitudinarias y los grandes despliegues mediáticos, la cantante y el conductor de Gelatina eligieron una celebración íntima, aunque no por eso menos glamorosa. El lugar elegido fue Casa Carlos, una antigua casona ubicada en Carlos Calvo al 700, que se transformó en el escenario de uno de los acontecimientos más comentados de la farándula argentina.

La ceremonia civil se realizó alrededor de las 15 en los jardines de la propiedad, rodeados de familiares y amigos cercanos. La primera fotografía de los recién casados no tardó en circular por las redes sociales, mientras que un video grabado desde las inmediaciones permitió escuchar parte de los votos de Lali.

“Por ser tu mujer”, se alcanzó a oír decir a la artista, en un momento cargado de emoción. También se escuchó una reflexión sobre las ausencias, las faltas y las decepciones como parte de la vida.

PETER LANZANI, EL EX QUE SE ROBÓ TODAS LAS MIRADAS

Aunque la lista de invitados estuvo repleta de figuras conocidas, hubo una presencia que despertó especial curiosidad: Peter Lanzani, expareja de Lali, llegó sin acompañante y se convirtió rápidamente en uno de los protagonistas de la cobertura.

El actor, que compartió con la cantante años de trabajo y una historia sentimental durante su juventud, apareció con un saco beige, camisa blanca y un look relajado. Su presencia volvió a poner de manifiesto el buen vínculo que ambos mantienen pese al paso del tiempo.

Entre los primeros famosos en llegar estuvo Dillom, amigo de Lali y compañero de escenario en distintas oportunidades. El rapero eligió un conjunto oversize con saco beige, camisa estampada y anteojos anaranjados.

También dijeron presente Juliana Gattas, integrante de Miranda! y amiga de la novia; Cande Vetrano, acompañada por Andrés Gil; y Mery del Cerro, quien llegó junto a Meme Bouquet.

La lista incluyó además a Justina Bustos, Ofelia Fernández y Marcos Aramburu, Tomás Rebord y su pareja, así como integrantes del equipo artístico de Lali, entre ellos los bailarines Nicolás Merlin y Kotho Núñez.

UNA TORTA SECRETA

Uno de los episodios más llamativos de la tarde ocurrió cuando llegó la torta de casamiento. Damián Betular, reconocido pastelero y jurado de MasterChef Celebrity, fue el encargado de la propuesta dulce de la fiesta, incluida la creación principal.

Pero lo que parecía una simple entrega terminó convirtiéndose en un verdadero operativo secreto. Cuando una combi se detuvo frente a la casona, varias personas desplegaron una enorme tela blanca para impedir que los fotógrafos pudieran registrar la torta antes de que fuera presentada a los invitados.

Detrás de la organización general estuvo Claudia Villafañe, quien coordinó los detalles de una celebración pensada para preservar la intimidad de los protagonistas.

Desde las primeras horas del sábado, la cuadra de Carlos Calvo al 700 comenzó a transformarse. Se instalaron vallados y se desplegó un operativo de seguridad para controlar el acceso a la propiedad. La ubicación exacta y la fecha habían permanecido bajo reserva hasta que la información se filtró el viernes por la noche.

Otro detalle que llamó la atención fue la ausencia de grandes concentraciones de fanáticos en las inmediaciones, pese a la enorme popularidad de la cantante.

LOS LOOKS

Como ocurre en toda boda de famosos, los estilismos de los invitados se convirtieron en otro de los grandes atractivos de la jornada.

Cande Vetrano apostó por un vestido largo turquesa con escote halter, combinado con accesorios rojos. Mery del Cerro eligió un diseño marrón oscuro de corte asimétrico, mientras que Justina Bustos llamó la atención con un vestido negro y una llamativa estola de plumas fucsia.

Juliana Gattas optó por el negro, con detalles estampados y labios rojos, fiel a su personalidad artística.

Entre los familiares, Majo Riera, mamá de Lali, lució un vestido largo con estampado botánico y accesorios en tonos rosados. Anita Espósito, hermana de la cantante, eligió un vestido rojo y llegó acompañada por su hijo Santino.

DE UN MENSAJE PICANTE AL ALTAR: LA HISTORIA DETRÁS DEL SÍ

La historia de amor entre Lali y Pedro comenzó de una manera bastante más informal que la ceremonia con la que sellaron su relación.

A fines de 2023, la cantante empezó a descubrir videos del conductor en las redes sociales y quedó cautivada por su personalidad.

“Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente’”, recordó tiempo después en una entrevista televisiva. Incluso admitió que había averiguado sobre él entre conocidos en común.

Y fue Lali quien tomó la iniciativa. “Yo le hice un comentario picante a algo que él había subido a las redes”, contó sobre el primer acercamiento virtual.

Rosemblat, por su parte, reconoció que difícilmente se hubiera animado a dar el primer paso. “Me escribió ella y empezamos a charlar. Tuve una suerte bárbara”, confesó.

El encuentro personal llegó durante una fiesta de Halloween de 2023, cuando Lali apareció disfrazada de una Barbie completamente destruida. Aunque aquella noche no ocurrió nada romántico, el vínculo siguió creciendo.

En febrero de 2024 confirmaron públicamente el noviazgo con fotografías compartidas durante unas vacaciones en Uruguay. En enero de este año llegó el compromiso y, finalmente, este sábado, el casamiento.

La fecha tuvo además un guiño especial: se casaron en Halloween, la misma celebración en la que se habían conocido tres años antes.

Así, la artista que alguna vez había asegurado que no pensaba casarse terminó protagonizando su propia historia romántica. Y lo hizo a su manera: rodeada de sus afectos, con famosos, glamour, una torta misteriosa y un amor que nació entre mensajes de redes sociales y un disfraz de Halloween.