Lanzan una aplicación de citas inclusiva

Pablo Mallo y Leonardo Eulogio, dos amigos de Hurlingham, crearon hace cuatro años Discapp, una aplicación de citas y amistad pensada para facilitar los vínculos entre personas con discapacidad. La idea surgió a partir de comentarios de conocidos que tenían dificultades para relacionarse mediante las plataformas tradicionales.

La aplicación busca que la discapacidad no sea un impedimento para conocer a otras personas y está abierta tanto a usuarios con discapacidad como a quienes no la tienen. Actualmente cuenta con 1.260 usuarios y sus creadores aseguran que ya conocieron casos de parejas que se formaron a través de la plataforma.

Discapp está disponible para dispositivos Android e iOS y tiene una navegación diseñada para facilitar su uso. Incluye botones grandes, colores distintivos y compatibilidad con celulares adaptados para personas ciegas.

Para utilizarla hay que crear un perfil con fotos y una breve descripción personal. Los usuarios pueden establecer preferencias según sexo, edad y distancia, y cuando dos personas se seleccionan mutuamente mediante un corazón quedan habilitadas para iniciar una conversación.

Mallo y Eulogio trabajan en una nueva versión de la aplicación a partir de las sugerencias de los usuarios y de las propuestas que surgen en reuniones con amigos. El proyecto comenzó con dificultades técnicas, pero sus creadores aseguran que actualmente funciona con normalidad.

El objetivo ahora es expandirse a otros países. Recibieron consultas desde Uruguay y España, aunque explicaron que por el momento cuestiones legales y el costo de adaptar los términos y condiciones dificultan la llegada a esos mercados.