Las personalidades que fueron a ver al Papa a Luján: de Pampita a Amalia Granata

Entre los funcionarios de la provincia de Buenos Aires apareció el gobernador Axel Kicillof, junto con la vicegobernadora Verónica Magario.

También fue visto el diputado nacional y líder La Cámpora, Máximo Kirchner, quien estuvo cerca del líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

El ministro de Gobierno bonaerense Carlos Alberto “Carli” Bianco y el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia Andrés “Cuervo Larroque”, también se acercaron a Luján para la misa.

Acerca del recinto, aparecieron la legisladora Mayra Mendoza, el diputado Matías Molle, Eduardo de Pedro y Sergio Berni. El gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil.

De los famosos en el entorno del espectáculo, se vio a Pampita, quien en esta oportunidad estuvo sobre el vallado con los demás fieles.

Aunque dijo no ser creyente, la periodista Nancy Pazos confirmó que fue invitada por el Gobierno provincial, por lo que decidió acercarse y ser parte. En sus redes sociales publicó una foto con Estela de Carlotto.

Desde ayer por la noche Amalia Granata comenzó a subir a su cuenta de Instagram diversas fotos cerca de la Basílica, con el objetivo de participar de la misa.

Luciano Pereyra participó al ser parte del grupo de artistas que estuvo en la previa antes de la llegada del Santa Padre.

De la carpa vip al acampe con los fieles

Tras el escándalo que se generó por la "carpa VIP" y la polémica lista de invitados a la misa que el papa León XIV brindó en el Monumento de los Españoles el pasado lunes, la modelo Carolina "Pampita" Ardohain cumplió con su palabra y acampó desde temprano en Luján para presenciar el último encuentro papal.

La modelo y conductora fue una de las invitadas a presenciar la misa en el barrio porteño de Palermo desde una ubicación preferencial, lo que causó la indignación de los fieles que estuvieron horas esperando la llegada del Papa.

A su vez, Pampita recibió cientos de críticas en redes sociales, debido a que, días antes, había dicho que "tenía todo listo" para acampar 12 horas antes de la misa para poder verla desde cerca, aunque no había especificado a qué misa se refería.

Sin hacer mención de la polémica en la que quedó envuelta, cumplió con su palabra y se mostró desde primeras horas de la madrugada de este miércoles en la zona de Luján, acompañada de sus amigas.