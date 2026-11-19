El operativo nacional se realizó durante el martes 17 y miércoles 18 de noviembre en escuelas públicas y privadas. Se evaluaron Lengua y Matemática y los resultados estarán disponibles en junio de 2027.

Las Pruebas Aprender 2026 finalizaron este miércoles con la participación de casi 700 mil alumnos de tercer grado de escuelas primarias de todo el país. El operativo, que se desarrolló durante dos jornadas, buscó obtener un diagnóstico sobre los aprendizajes en una etapa clave de la educación primaria, con evaluaciones de Lengua y Matemática.

Según los datos difundidos por la Secretaría de Educación de la Nación, la evaluación alcanzó a 692.398 estudiantes de 20.299 escuelas estatales y privadas, tanto de ámbitos urbanos como rurales.

Una de las principales novedades de esta edición fue la reincorporación de Matemática en tercer grado, algo que no ocurría desde hacía una década. En 2024, la evaluación de ese nivel había estado centrada exclusivamente en las habilidades de lectura y alfabetización.

Además, el operativo tuvo carácter censal, por lo que participaron todos los establecimientos educativos del país. En la edición anterior, en cambio, se había utilizado una metodología muestral, que contemplaba una selección de escuelas.

Otra de las incorporaciones de Aprender 2026 fue un cuadernillo destinado a las familias, con el objetivo de reunir información sobre las condiciones de los estudiantes y el clima escolar. También se contemplaron cuestionarios para docentes y directivos.

La elección de tercer grado responde a que marca el cierre del primer ciclo de la escuela primaria y una etapa fundamental en la alfabetización inicial. Se busca conocer con qué herramientas llegan los chicos a cuarto grado, especialmente en lectura, escritura, comprensión de textos y conocimientos matemáticos.