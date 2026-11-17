El CONICET y la empresa de telecomunicaciones Personal anunciaron el estreno de la serie documental "Vida submarina", sobre la histórica campaña Talud Continental IV realizada en las profundidades del Mar Argentino, a la vera de las costas de Mar del Plata. La producción estará disponible en el mes de diciembre.

El estreno se enmarca en el acuerdo estratégico entre el CONICET y Personal, que busca ampliar el alcance de la comunicación de la ciencia y la tecnología y acercar las investigaciones que se realizan en el país a más y nuevas audiencias, a través de distintos formatos y plataformas.

La serie contará con ocho episodios que invitan a redescubrir a través de imágenes inéditas y testimonios de los científicos del CONICET una nueva perspectiva de la expedición Talud Continental IV realizada en las profundidades del Mar Argentino, que en 2025 se transmitió en vivo vía streaming por YouTube y rompió récords de audiencia.

Durante 21 días, la campaña llegó a miles de personas y alcanzó más de 22 millones de visualizaciones. Permitió identificar 57 nuevas especies y 5 géneros, así como una diversidad inesperada en corales de aguas frías en el cañón submarino Mar del Plata a una profundidad de hasta 3.900 metros.