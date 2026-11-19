Trece años después de Grand Theft Auto V, la saga de Rockstar Games volvió a Vice City. GTA VI se habilitó esta madrugada en la Argentina, como parte de un lanzamiento escalonado que comenzó en Nueva Zelanda y Australia. En esta primera etapa, el juego está disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X y S.

Cuánto cuesta GTA VI en la Argentina

La tienda digital de PlayStation publica sus precios en dólares, mientras que la de Xbox los muestra en pesos argentinos. Los importes corresponden a los precios de lista, antes de los impuestos que se apliquen según el medio de pago.

En PlayStation Store, la edición Estándar de GTA VI para PS5 y PS5 Pro cuesta US$79,99, mientras que la Ultimate sale US$99,99. En la tienda argentina de Xbox, la edición Estándar para Xbox Series X y S cuesta $113.299 y la Ultimate, $141.990. A esos precios se les suman los impuestos que correspondan según el medio de pago.

De los adelantos en Netflix a los pedidos de días libres

Con un costo de producción estimado en US$1.000 millones o más, GTA VI figura entre los videojuegos más caros de la historia. Take-Two Interactive, la dueña de Rockstar Games, acompañó el estreno con una campaña que incluyó publicidad en grandes ciudades y un adelanto en Netflix. Joost van Dreunen, profesor de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, comparó el fenómeno con el de Taylor Swift por su capacidad de convocar público y generar ingresos.

Hasta el miércoles, la firma de análisis de mercado Sensor Tower estimaba 17,07 millones de copias en preventa, equivalentes a unos US$1.650 millones en ingresos brutos. El efecto también se vio en el calendario laboral. La plataforma Remote registró un 32% más de días libres solicitados para el 19 de noviembre entre los trabajadores registrados en su sistema, en comparación con el jueves equivalente de 2025.

Una calificación récord y el regreso a Vice City

La versión para PlayStation 5 obtuvo 99 puntos sobre 100 en Metacritic e igualó la marca de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el clásico de Nintendo de 1998.

Entre las primeras reseñas, Vice destacó la escala del mundo abierto y el sitio italiano Everyeye valoró las situaciones inesperadas que aparecen al explorar por fuera de las misiones. Otras críticas señalaron que algunos tramos pierden ritmo y que ciertos giros de la trama resultan previsibles.

La historia sigue a Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja que queda envuelta en una conspiración criminal luego de un golpe fallido. La acción transcurre en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida que incluye una versión contemporánea de Vice City, la ciudad que Rockstar diseñó a partir de Miami.

El vínculo entre ambos protagonistas cobra peso a medida que tienen que confiar cada vez más el uno en el otro para salir adelante.

PlayStation Network se cayó en la previa del estreno

El miércoles, a pocas horas del lanzamiento, la red de Sony registró fallas que dificultaron el acceso a juegos, aplicaciones y funciones en línea. También hubo reportes de usuarios que sufrieron interrupciones mientras descargaban GTA VI por adelantado.

Durante la tarde, el panel oficial volvió a mostrar todos los servicios operativos, aunque todavía se registraban quejas en Downdetector. La causa de la falla quedó sin precisar y su posible relación con el estreno siguió sin confirmación. El estado de los servicios puede consultarse en el panel oficial de PlayStation Network.