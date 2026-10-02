Lluvias y desvío térmico: qué anticipa el pronóstico hasta fin de año en la Provincia

La provincia de Buenos Aires transitaría los últimos tres meses del año con lluvias normales o superiores a las habituales y temperaturas medias dentro o por debajo de los valores esperados para la época. El pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que abarca octubre, noviembre y diciembre de 2026, anticipa una combinación de precipitaciones abundantes y temperaturas más moderadas, con diferencias entre el oeste y el centro-este bonaerense.

La tendencia aparece más definida en el oeste provincial. Allí, el organismo prevé una mayor probabilidad de lluvias superiores a las normales y temperaturas medias inferiores a las habituales. Para el centro-este, donde se encuentra el Gran La Plata, el escenario contempla precipitaciones normales o superiores a las normales y temperaturas normales o inferiores.

El informe describe el comportamiento esperado para el conjunto del trimestre. Sus previsiones no necesariamente se repetirán en cada mes ni permiten establecer cómo estará el tiempo en una fecha determinada.

En materia de lluvias, el oeste bonaerense integra una extensa región con mayores posibilidades de superar los registros habituales, junto con La Pampa, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el centro-sur de Cuyo y el noreste de la Patagonia. A escala nacional, la mayor probabilidad de precipitaciones superiores a las normales se concentra en el Litoral.

Para el centro-este de Buenos Aires, la previsión mantiene abiertas dos categorías: acumulados dentro de los valores normales o por encima de ellos. Por lo tanto, no permite asegurar que toda la Provincia tendrá un exceso de lluvias, aunque esa posibilidad forma parte del escenario previsto.

Eventos MÁS INTENSOS

El SMN también advierte que se espera la ocurrencia de eventos localmente más intensos que lo habitual. La observación acompaña el pronóstico de precipitaciones, pero no identifica localidades, fechas ni cantidades de agua para esos episodios. Tampoco constituye, por sí sola, un pronóstico de inundaciones.

Un trimestre con lluvias abundantes no implica necesariamente que aumente la cantidad de días lluviosos. El acumulado puede crecer por episodios intensos separados por períodos sin precipitaciones, una distribución que el pronóstico estacional no permite precisar.

En cuanto a las temperaturas, el oeste de Buenos Aires comparte la perspectiva de valores medios inferiores a los normales con gran parte de Cuyo, Córdoba, el oeste de Santa Fe y La Pampa. En el centro-este bonaerense, las mayores posibilidades se reparten entre condiciones normales e inferiores a las normales.

Ese apartamiento respecto de los valores históricos habituales se conoce como desvío térmico. En este caso, la señal apunta hacia temperaturas medias más bajas en el oeste provincial, mientras que para el resto del territorio mencionado por el informe también permanece abierta la posibilidad de registros dentro del rango normal. El documento no establece cuántos grados por debajo de lo habitual se ubicaría cada localidad.

MAYOR NUBOSIDAD

La combinación de precipitaciones abundantes y temperaturas más moderadas puede relacionarse con una mayor nubosidad. El meteorólogo y licenciado en Medio Ambiente Marcelo Madelón explicó a Clarín que, en las zonas más lluviosas, la presencia de nubes y una menor disponibilidad de sol pueden limitar el ascenso de las temperaturas, especialmente de las máximas. Su interpretación vincula ambos componentes del escenario previsto para el centro y el este del país.

El pronóstico del SMN suma otro dato: existen mayores posibilidades de registrar una menor frecuencia de temperaturas máximas muy altas, especialmente en la franja central y el noreste de la Argentina. Además, no descarta que predomine una menor amplitud térmica media, es decir, una diferencia más reducida entre las máximas y las mínimas.

Esto no significa que todos los días serán frescos ni que queden descartadas jornadas de calor intenso. Una temperatura media trimestral normal o inferior a la habitual puede coexistir con episodios calurosos de corta duración. El organismo aclara que fenómenos como las olas de calor o de frío y los cambios asociados al paso de sistemas frontales no pueden anticiparse con este nivel de detalle en la escala estacional.

REFERENCIAS HISTÓRICAS

Para definir qué se considera normal, el SMN utiliza categorías construidas a partir de registros históricos. Los mapas de referencia del informe corresponden al período 1991-2020. Las previsiones expresan probabilidades de que las lluvias o las temperaturas se ubiquen dentro, por encima o por debajo de esos rangos: no establecen cantidades exactas de milímetros ni diferencias concretas en grados.

El documento tampoco atribuye expresamente el escenario a un “Súper Niño”. Sus conclusiones surgen de un consenso entre modelos globales de simulación del clima, modelos estadísticos nacionales y el análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas. Para seguir los posibles episodios de alto impacto, el SMN recomienda consultar los pronósticos diarios y semanales y el Sistema de Alerta Temprana. Esas herramientas permiten precisar la evolución de los eventos que el panorama trimestral, por su alcance, no puede localizar ni fechar.