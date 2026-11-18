Los créditos de Banco Provincia para la compra de autos nuevos y usados ya permitieron concretar más de 1.560 operaciones en poco más de un mes. Desde su lanzamiento, durante la última semana de septiembre, la línea de financiamiento acumuló colocaciones por $20.842 millones y registra un promedio de 50 vehículos vendidos por día.

En La Plata, el programa permitió concretar la venta de 37 automóviles. El distrito se ubicó entre los siete con mayor cantidad de operaciones dentro de la Provincia de Buenos Aires, detrás de General Pueyrredon (252), Bahía Blanca (100), San Miguel (59), Pigüé (56), Berazategui (46) y Ezeiza (40).

Según los datos difundidos por la entidad bancaria, las operaciones se realizaron a través de 280 concesionarias de las 578 adheridas en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 93% de los préstamos se originó en territorio bonaerense, mientras que el 7% restante correspondió a CABA.

Uno de los datos que sobresale es que el 94% de las operaciones se concretó mediante la modalidad UVA, que ofrece una tasa de interés desde UVA + 6% anual. El monto promedio solicitado fue de $14,5 millones, con un plazo medio de devolución de 42 meses.

Cómo funcionan los créditos para comprar autos

La línea permite financiar hasta el 100% del valor del vehículo, con préstamos que van desde los $100.000 hasta los $50 millones, sujetos a evaluación crediticia. Se ofrecen dos alternativas: una modalidad UVA, con tasas desde el 6% anual y plazos de entre 12 y 48 meses, y otra tradicional, con tasa fija desde el 55% anual y devolución en un período de 12 a 72 meses.

Como referencia, Banco Provincia informó que por cada $10 millones financiados la cuota estimada es de aproximadamente $477.000 mensuales en la modalidad tradicional a 72 meses. En el caso de los créditos UVA a 48 meses, la cuota inicial ronda los $235.000, aunque su valor se actualiza de acuerdo con la evolución de la unidad de valor adquisitivo.

El trámite se inicia directamente en una concesionaria adherida, donde el comprador elige el vehículo y recibe una propuesta de financiamiento. Una vez aceptadas las condiciones, la operación se confirma a través de Cuenta DNI o del Home Banking BIP, sin necesidad de realizar trámites presenciales ni presentar documentación en papel.

Además de la línea destinada a automóviles, Banco Provincia informó que ya otorgó alrededor de 7.000 préstamos por más de $40.000 millones a través de esta modalidad de financiamiento en puntos de venta. Entre los productos y servicios alcanzados se destacan la compra de 4.800 motos, 206 viviendas industrializadas y 130 operaciones vinculadas a materiales de construcción.