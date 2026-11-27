Las imágenes de ciudades inundadas en ambos extremos de Estados Unidos contrastan con el discurso de Trump, quien en septiembre de 2025, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, llegó a calificar el cambio climático como la mayor estafa perpetrada en el mundo.

El mandatario republicano también impulsó la retirada de su país del Acuerdo de París, uno de los principales instrumentos de cooperación internacional para combatir el calentamiento global.

Sin embargo, los datos de los propios organismos científicos estadounidenses muestran una realidad muy distinta.

Aumento notorio

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la frecuencia anual de las inundaciones provocadas por mareas altas en Estados Unidos es actualmente más del doble que en el año 2000.

En el litoral atlántico del sudeste del país, el número de jornadas con este tipo de inundaciones aumentó más de un 400% respecto de comienzos de siglo.

Pronóstico preocupante

Las proyecciones del organismo indican que, hacia 2050, dependiendo de su ubicación geográfica, algunas comunidades costeras podrían experimentar entre 45 y 85 días de inundaciones por mareas altas cada año.

El calentamiento de los océanos, que produce la expansión térmica del agua, y el derretimiento de los hielos continentales contribuyen al aumento del nivel del mar. Esto significa que las tormentas, los oleajes y las mareas extraordinarias actúan sobre un nivel de agua cada vez más elevado, incrementando el riesgo de inundaciones, erosión y destrucción de infraestructura.

No todos los fenómenos meteorológicos extremos pueden atribuirse exclusivamente al cambio climático. Las mareas astronómicas, las tormentas y El Niño son fenómenos naturales cuya existencia precede al calentamiento global provocado por las actividades humanas. Lo que está cambiando es el escenario sobre el cual actúan y, en consecuencia, su potencial destructivo.

Así, una marea que décadas atrás no representaba una amenaza significativa puede resultar suficiente para inundar calles, viviendas y comercios, incluso en ausencia de tormentas.