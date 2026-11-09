Los hermanos que hicieron la canción oficial

Los protagonistas son Gabriel Alejandro “Pico”, Agustín “Conde Agur” y José “Pepe” Moyano Angelini, tres hermanos de Villa Carlos Paz que integran la banda Iceberg del Sur. Su canción, Argentina con el papa León, fue elegida por la Conferencia Episcopal Argentina entre más de 150 propuestas y se interpretará durante la misa del martes 10 de noviembre en el predio de FAdeA, en Córdoba. La iniciativa surgió cuando un párroco les avisó por WhatsApp sobre el concurso.

Los músicos tomaron como referencia el texto Magnifica Humanidad y desarrollaron una composición centrada en la inclusión.

“Nos caían las lágrimas cuando la queríamos grabar y era casi imposible”, relató Pico Moyano Angelini.

El grupo tiene más de 25 años de trayectoria y participó en espectáculos de Flavio Mendoza. Pepe regresó desde España para reunirse con sus hermanos y actuar durante la vigilia del lunes 9.

La canción ya comenzó a difundirse en colegios e iglesias, mientras que la Municipalidad de Villa Carlos Paz distinguió a los músicos por su participación en la bienvenida al pontífice.