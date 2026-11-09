Los libros para conocer el pensamiento de León XIV

La llegada del papa León XIV a la Argentina renovó el interés por los libros dedicados a su vida, trayectoria y pensamiento. Entre las publicaciones se destaca Libres bajo la gracia, una obra atribuida al propio Pontífice, publicada en octubre de 2026, que reúne escritos sobre espiritualidad, vida comunitaria y misión pastoral.

También figura León XIV, del historiador Rafael Lazcano González, que reconstruye su infancia, formación agustiniana y experiencia misionera en Perú, donde desarrolló buena parte de su actividad religiosa antes de llegar al Vaticano.

Por su parte, León XIV: el Papa de la nueva era, del periodista Juan Vicente Boo, aborda los desafíos de su pontificado, como los avances tecnológicos, la polarización social y los conflictos internacionales. Finalmente, León XIV. Retrato del primer papa norteamericano, de Matthew Bunson, repasa su recorrido desde el ingreso a la Orden de San Agustín hasta su elección como sucesor de Francisco.