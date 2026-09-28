Los mejores trucos caseros para evitar que la comida termine en la basura

Hasta un tercio de los alimentos producidos en Argentina se pierde o desperdicia a lo largo de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo; y una buena parte de ese descarte ocurre en los hogares, donde pequeñas decisiones cotidianas pueden marcar una gran diferencia. De hecho, en el país se tiran en promedio 38 kilos de comida apta para el consumo por persona al año, señalan desde el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, al advertir que frutas y verduras frescas, lácteos y panificados son los que se desechan más.

Para reducir ese volumen, una de las primeras recomendaciones de los nutrcionistas es revisar qué alimentos hay en casa antes de hacer las compras. A partir de ese inventario, los especialistas aconsejan elaborar una lista en función de comidas posibles y comprar cada producto con una intención concreta de consumo. De ese modo se pueden evitar las compras excesivas, una de las causas del desperdicio doméstico. También resulta útil aplicar el criterio conocido como “First In, First Out”: lo primero que entra debe ser lo primero que se consume. Para facilitarlo, se recomienda colocar los alimentos más antiguos al frente de la heladera y guardar las sobras en recipientes transparentes, de modo que puedan identificarse fácilmente.

La forma de organizar la heladera también contribuye a conservar los alimentos y prevenir la contaminación cruzada. El Colegio de Nutricionistas bonaerense recomienda ubicar los alimentos cocidos y las sobras en los estantes superiores, mientras que los lácteos y huevos pueden colocarse en los estantes medios. Las carnes crudas deben permanecer en el estante inferior, siempre dentro de recipientes cerrados para evitar que sus jugos entren en contacto con otros alimentos. Los cajones, en tanto, están destinados a frutas y verduras, que idealmente deben mantenerse separadas.

Conocer los tiempos de conservación también permite planificar mejor el consumo. Las carnes crudas pueden mantenerse entre 2 y 3 días en la heladera; las comidas cocidas y sobras, hasta 3 o 4 días; y los lácteos abiertos, entre 5 y 7 días. Los huevos pueden conservarse hasta tres semanas refrigerados, mientras que frutas y verduras tienen una duración que puede variar entre 3 y 10 días, según el tipo y las condiciones de almacenamiento.

El freezer ofrece otra herramienta para evitar descartes. Las preparaciones deben rotularse con la fecha antes de ser congeladas. En el caso de los vegetales, se aconseja blanquearlos previamente y descongelar siempre los alimentos dentro de la heladera.

Lo que queda de una comida tampoco necesariamente tiene que terminar en el tacho. Las sobras pueden utilizarse para preparar salteados, tortillas, sopas o croquetas. También es posible incorporar partes no convencionales de algunos vegetales, como tallos, hojas o cáscaras limpias. En este sentido un aspecto a considerar, remarcan desde el Colegio de Nutricionistas, es que las sobras deben refrigerarse en menos de dos horas y recalentarse completamente a alta temperatura una sola vez. La planificación y una adecuada conservación permiten así aprovechar los alimentos sin descuidar la seguridad.

También existen prácticas sencillas para prolongar la frescura de determinados productos. Las hojas verdes pueden conservarse lavadas, bien secas y envueltas en papel absorbente dentro de un recipiente hermético. Las bananas pueden separarse del racimo o congelarse en rodajas cuando alcanzan un alto grado de maduración. Las manzanas, por su parte, conviene mantenerlas alejadas de otras frutas porque liberan etileno, un componente natural que acelera la maduración. En el caso de las paltas abiertas, se recomienda rociar la superficie con jugo de limón, cubrirla con film al contacto y conservarla con el carozo. Si hay un exceso de paltas maduras, también pueden triturarse con unas gotas de limón y congelarse en porciones.

El problema excede con todo la cuestión económica. El Colegio de Nutricionistas advierte que cuando los alimentos descartados terminan en basurales o vertederos, su descomposición contribuye a la generación de gases de efecto invernadero. A nivel global, la pérdida y el desperdicio de alimentos representan entre el 8 y el 10 por ciento de las emisiones mundiales. Es por eso que plantean la necesidad de abordar el problema mediante la educación y las políticas de Estado, además de los cambios en las prácticas domésticas.