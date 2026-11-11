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El Papa en Argentina

Los memes más divertidos que dejó la visita de León XIV

El Santo Padre no sólo fue furor en los lugares que visitó. En las redes se llevó prácticamente toda la atención

Por Redacción

El paso del papa León XIV por el país, que concluyó este miércoles con una celebración frente a la Basílica de Luján, dejó un fuerte impacto tanto en la agenda pública como en las plataformas digitales, donde la estadía del pontífice generó una masiva circulación de contenidos humorísticos por parte de los usuarios.

Durante los cuatro días que duró la visita, las redes sociales se poblaron de imágenes, videos breves y montajes que combinaron referencias políticas, tradiciones locales y elementos propios de la cultura argentina, transformando la gira religiosa en el eje de la conversación virtual.

La llegada del Sumo Pontífice se produjo el domingo a las 16:30, procedente de Uruguay, como parte de su recorrido pastoral por la región. Desde entonces, el programa oficial incluyó actividades y encuentros en la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad bonaerense de Claypole y en la provincia de Córdoba.

Con la ceremonia de este miércoles en el santuario bonaerense, el Papa cerró sus actividades en el territorio nacional antes de continuar con su viaje hacia Perú para proseguir con su itinerario en Sudamérica.

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