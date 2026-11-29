SAGITARIO

(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 48-20-31. En labores es aconsejable discutir razonablemente. Evite intromisiones de terceros para sus decisiones. Problemas en el matrimonio. Extraños sucesos con allegados. Ventajas económicas por una propuesta.

ARIES

(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 33-60-98. Insista en proseguir gestiones y labores iniciadas ya que obtendrá la debida recompensa. Hay complicaciones inesperadas en el plano sentimental, en el que deberá extremar su capacidad de comprensión.

TAURO

(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 28-60-14. Revise su comportamiento y verá que los problemas económicos no han sido provocados por gente ajena. Momentos gratos en el terreno sentimental. Armonía en el orden familiar.

GEMINIS

(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 18-96-05. Conviene que acepte nuevas obligaciones aunque tarde un poco en obtener beneficios económicos. Una activa vida sentimental puede provocarle confusiones y dudas. Malestar hepático.

CANCER

(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 14-58-77. Le propondrán iniciar tareas nuevas que le apartarán de la rutina. Una buena noticia llega de lejos. Se aclara una situación sentimental que le preocupaba mucho.

LEO

(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 18-00-29. Después de un largo esfuerzo, tendrá ingresos extra en actividades que empezaban a desanimarle. Algunos escollos en la vida sentimental que superará con la ayuda de su pareja.

VIRGO

(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 39-05-18. Recurrirán a usted para que con su sentido práctico solucione problemas laborales. No debe dejarse llevar por el desánimo en materia sentimental: se aproximan época muy gratas.

LIBRA

(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 35-62-88. Tendrá que solucionar pequeños problemas que se le presentarán en cuestiones laborales. Por su negligencia perderá terreno en el amor. Situaciones de conflicto con algunos familiares. En asuntos creativos, éxitos.

ESCORPIO

(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 77-03-50. Epoca de reorganización y planificación en cuestiones de trabajo. Si vive alejada del ser querido cambiarán sus sentimientos. Confíe más en amigos y familiares. Cuidado con la salud... Hay necesidad de una dieta.

CAPRICORNIO

(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 97-09-12. Se notará dotado de energía, método y voluntad para desarrollar con continuidad un trabajo. En lo sentimental, los astros indican no "jugar con fuego". Satisfacción por amistades. Gran dinamismo.

ACUARIO

(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 09-34-12. Chocará con imprevistos que será necesario solucionar inmediatamente. Jornada feliz para las aspiraciones del corazón. No se inquiete por falta de noticias de un ser querido: llegarán. Posibilidad de mejoras.

PISCIS

(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 26-70-14. En el aspecto profesional se prevén algunas novedades que pueden beneficiarlo. La vida sentimental le brindará satisfacciones. Aproveche las circunstancias. Sepa valorarse en cuestiones laborales.