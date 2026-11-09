Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
EL CÁLIZ DEL PAPA

Los Pallarols y una tradición desde hace 150 años

Por Redacción

El orfebre argentino Juan Carlos Pallarols creó el “Cáliz de la Paz” —una pieza de plata con baño de oro, bronce y restos de municiones de la Guerra de Malvinas— para regalárselo al papa León XIV durante su visita oficial a la Argentina.

Pero el dato es que La familia Pallarols confecciona un cáliz para cada pontífice desde hace 150 años (continuando una labor iniciada con Pío XII).

La pieza para la visita de León XIV demandó entre 10 y 14 meses de trabajo y recorrió las 24 provincias argentinas para que cerca de un millón de personas dejaran su impronta con pequeños golpes de martillo y cincel.

Contiene materiales simbólicos: combina plata pura y bronce fundido a partir de vainas de municiones del conflicto de Malvinas (y otros conflictos internacionales), con el lema de transformar material bélico en un objeto sagrado de unión.

Además lleva símbolos y complementos del catolicismo. Está ornamentado con las tres virtudes teologales (fe, esperanza y caridad) e incluye una patena para el pan eucarístico

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?