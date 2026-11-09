Los Pallarols y una tradición desde hace 150 años

El orfebre argentino Juan Carlos Pallarols creó el “Cáliz de la Paz” —una pieza de plata con baño de oro, bronce y restos de municiones de la Guerra de Malvinas— para regalárselo al papa León XIV durante su visita oficial a la Argentina.

Pero el dato es que La familia Pallarols confecciona un cáliz para cada pontífice desde hace 150 años (continuando una labor iniciada con Pío XII).

La pieza para la visita de León XIV demandó entre 10 y 14 meses de trabajo y recorrió las 24 provincias argentinas para que cerca de un millón de personas dejaran su impronta con pequeños golpes de martillo y cincel.

Contiene materiales simbólicos: combina plata pura y bronce fundido a partir de vainas de municiones del conflicto de Malvinas (y otros conflictos internacionales), con el lema de transformar material bélico en un objeto sagrado de unión.

Además lleva símbolos y complementos del catolicismo. Está ornamentado con las tres virtudes teologales (fe, esperanza y caridad) e incluye una patena para el pan eucarístico