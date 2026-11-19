Cómo ingresar los códigos

Presioná arriba en la cruceta, el botón en forma de cruz que está a la izquierda del control, para abrir el teléfono del personaje. En PS5, mantené apretado L1 y pulsá R1. En Xbox Series X y S, mantené apretado LB y pulsá RB. Después, ingresá cada dirección de la secuencia con la cruceta. Si una dirección se repite, presionala una vez por cada repetición.

Al terminar la campaña, la lista de trucos aparece en el menú de progreso. Allí podés consultar qué requisitos te faltan cumplir. Si ya completaste un desafío durante la historia, el juego toma en cuenta ese avance. Guardá la partida antes de probar un código, porque al activarlo se deshabilitan el guardado y los trofeos o logros durante esa sesión.

Dinero, munición y blindaje

- Sumar 250.000 dólares dentro del juego. Arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, abajo, derecha. Se habilita al terminar la historia. El dinero queda disponible durante esa sesión y se pierde al volver a la partida guardada.

- Llenar la munición. Abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, arriba, abajo, izquierda. Requiere 25 medallas de bronce o superiores en los campos de tiro.

- Conseguir munición infinita. Abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, abajo, abajo, abajo. Requiere 25 medallas de plata o superiores en los campos de tiro.

- Disparar sin recargar. Abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, abajo, abajo, arriba. Exige 25 medallas de oro en los campos de tiro.

- Obtener blindaje corporal. Abajo, arriba, izquierda, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, abajo, abajo. Se desbloquea después de completar 100 entrenamientos.

Concentración y persecuciones

- Concentración ilimitada. Abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, derecha. Se habilita al completar la campaña y permite usar la concentración sin que se agote.

- Aumentar el nivel de búsqueda policial. Izquierda, abajo, derecha, abajo, arriba, derecha, arriba. Para desbloquearlo hay que escapar 50 veces de una búsqueda de tres estrellas.

Vehículos, clima y efectos visuales

- Hacer aparecer la moto Maibatsu Boomazoom. Izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, izquierda. Requiere completar cinco desafíos de compras.

- Hacer aparecer la topadora HVY Bulldozer. Izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, derecha, derecha, abajo. El vehículo debe figurar como descubierto en el menú de progreso.

- Cambiar el clima. Abajo, derecha, arriba, abajo, derecha, arriba, derecha. Se habilita al terminar la campaña y permite alternar entre distintas condiciones meteorológicas.

- Cubrir el escenario de humo. Abajo, abajo, arriba, derecha, derecha, arriba, izquierda, izquierda, derecha, derecha. Este efecto, llamado Cataclismo, se desbloquea al descubrir el vehículo Martha’s Vamos en el menú de progreso.