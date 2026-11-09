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ARTESANÍAS, FE Y MEMORIA

Los regalos para el Papa: de un poncho a un cáliz con balas de Malvinas

Un mate que une a las dos orillas del Río de la Plata, prendas litúrgicas bordadas a mano y piezas de orfebrería integran los obsequios preparados para León XIV. Detrás de cada trabajo hay historias de oficio y devoción
Un juego de ajedrez artesanal realizado por Diego Ricca fue elegido como obsequio de la Catedral de Mercedes para el Sumo Pontífice. La obra se exhibe en el altar del templo antes de emprender su camino a Roma / Web
El pontífice recibirá también un cuadro pintado con Malbec, una obra de arte elaborada por el artista plástico mendocino José Lardone, realizada en el Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea
Con motivo de la visita apostólica a la Argentina, Santiago del Estero le regalará al Papa León XIV un rosario artesanal que honra a Mama Antula / Web
El poncho artesanal confeccionado por Erick Rojas en Pachango, un paraje de Traslasierra, que recibirá el Papa en su visita a Córdoba / Web
Mariana Fadón dibujó en puntillismo “La llegada” del Sumo Pontífice a la Basílica de Luján. Su creación fue seleccionada entre los obsequios oficiales que recibirá durante su visita a la Argentina y ya fue entregada al rector del Santuario para su envío al Vaticano / Web
Una cruz de rodocrosita de Andalgalá, uno de los obsequis de Catamarca / Web
Un cáliz de paz forjado con balas de la guerra de las Islas Malvinas y otra medalla con el símbolo papal / web
Un sillón en plata con un acabado decorativo, cuyo respaldo y asiento son de cuero blanco / Web
Tomás Valentín Gómez fue elegido para vestir al papa / web

Por Redacción

Un poncho tejido en un telar tradicional de Córdoba, un cáliz elaborado con balas de la guerra de Malvinas y un mate con aportes argentinos y uruguayos forman parte de los regalos preparados para el Papa León XIV durante su visita al país. Son piezas que reúnen técnicas ancestrales, símbolos religiosos y referencias a la historia nacional, con el sello de artesanos de distintas provincias.

Entre los obsequios también hay medallas, un sillón de plata y prendas litúrgicas bordadas a mano por un joven de San Luis. Algunos surgieron de encargos oficiales; otros, de iniciativas personales impulsadas por el deseo de acercarle al pontífice una muestra del trabajo argentino.

UN PONCHO CON IDENTIDAD CORDOBESA

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encargó una prenda que combinara técnicas tradicionales, tintes naturales y símbolos de los pueblos originarios de la provincia. La tarea quedó en manos de Erick Rojas, un joven pastor y artesano de la comunidad aborigen La Unión.

Rojas confeccionó el poncho en un telar tradicional. La elección pone en primer plano un oficio transmitido entre generaciones y una forma de producción ligada a la identidad de las comunidades locales.

DE LAS BALAS A UN SÍMBOLO DE PAZ

El orfebre Juan Carlos Pallarols preparó un cáliz de paz forjado con balas de la guerra de Malvinas y una medalla con el símbolo papal. La transformación de materiales vinculados con el conflicto bélico en un objeto litúrgico concentra el sentido de la propuesta.

La iniciativa fue propia: realizó los bocetos, los envió a la Nunciatura y avanzó con la elaboración. Su expectativa es que ambas piezas sean entregadas al pontífice durante una comida en esa sede.

Pallarols también confeccionó un sillón de plata con asiento y respaldo de cuero blanco. El artesano indicó que estaría destinado a una actividad en la Universidad Católica Argentina, aunque desde la institución no confirmaron su ubicación.

Por su parte, el Gobierno nacional encargó a Hugo Pontoriero una medalla de oro y plata. El orfebre, que realizó el bastón presidencial de Javier Milei, prefirió reservar los detalles de la pieza hasta que fuera retirada de su taller.

EL JOVEN QUE BORDA PARA EL PONTÍFICE

Otra de las historias detrás de los obsequios tiene como protagonista a Tomás Valentín Gómez, un costurero de 27 años de Merlo, San Luis. En su taller de arte sacro preparó una mitra, dos estolas y una casulla, todas bordadas a mano, para las celebraciones religiosas del Papa en la Argentina.

Su vínculo con la costura comenzó en 2019, cuando su madre le regaló una máquina. Desde entonces desarrolló un oficio que ya llegó al guardarropa pontificio: según informó Cadena 3, León XIV utilizó una estola de su autoría durante su visita a Lourdes, en septiembre pasado.

UN MATE ENTRE DOS PAÍSES

Entre las iniciativas también se destaca un regalo de bienvenida de impronta rioplatense. Mateo Quintero y Gregorio Pereira, un argentino y un uruguayo, junto con el sacerdote Josué Hernández, idearon un equipo de mate que reúne el trabajo de ambos países.

El mate de calabaza natural fue realizado en la Argentina y la bombilla de plata, en Uruguay. Esta última lleva la figura del Espíritu Santo. El conjunto se completa con un posamate de cuero y un termo con el escudo del pontificado, previstos para ser entregados durante el vuelo papal.

Aunque la nómina de obsequios todavía puede ampliarse, las piezas conocidas permiten reconocer un hilo común: acercarle a León XIV objetos en los que la fe se entrelaza con la memoria, las costumbres y los oficios del país.

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