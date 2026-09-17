Los riesgos de la IA: ¿Es posible que "Terminator" sea una realidad?

En las últimas semanas, las advertencias sobre los peligros potenciales de la IA, realizadas desde distintos ámbitos, han impulsado llamados a la acción coordinada para desacelerar el desarrollo de esta tecnología.

Se afirma que, en un plazo no tan lejano, la IA pondrá en peligro a la humanidad. Y hasta hubo un científico que sugirió que "hay más de un 10% de probabilidades de que la IA mate a todos los humanos".

Consultado al respecto, Alejandro Fernández, doctor en Ciencias Informáticas, profesor y director del Centro de Investigación LIFIA de la Facultad de Informática de la UNLP, expresó que está claro que la Inteligencia artificial "no es solo el chat GPT".

En declaraciones que formuló este jueves en la radio La Redonda 100.3, el especialista agregó que "es el chat GPT con el médico que lo está usando, con el policía que lo está usando, el docente, el estudiante. El adulto mayor que necesita compañía y lo está usando. También es chat GPT con un estafador que está viendo cómo puede hacerte creer que te está llamando del banco para, finalmente, sacarte plata. Lo que quiero decir es que el fenómeno que estamos estudiando es la conjunción de esta tecnología, que nos pasó por arriba, y lo que nosotros hacemos con la tecnología".

Sobre las advertencias que trascendieron en las últimas semanas sobre el riesgo que significa el avance de la tecnología sin regulaciones, Fernández sostuvo que "cuando uno repasa la declaración de Jacob Coxon, que es ex investigador en las firmas OpenIA y Anthropic, que asegura esto que la IA podría matarnos a todos a finales de esta década, por supuesto que es un título que impacta. Pero más allá del título fuerte, ¿está pasando que la inteligencia artificial va dominando al humano?. Si el punto es que hay humanos usando esta herramienta que hacen cosas sobre otros humanos, bueno... eso sí está pasando. De hecho, los estafadores, hoy con IA, están haciendo cosas que no podían hacer dos o tres años atrás". También los investigadores estamos haciendo cosas que no podíamos hacer. Yo estoy estudiando hoy con una velocidad y una intensidad que no tenía cuando estaba en mis mejores años de estudiante, al punto que me sobrepasa toda esa capacidad de estudiar y entender cosas".

Avanzando en el análisis, el especialista informático admitió que las inteligencias artificiales podrían volverse potencialmente incontrolables por sus creadores, es decir, los humanos. ¿Algo así como lo que vimos en el filme Terminator, en los años '80 y '90, con un cyborg asesino como protagonista estelar? "Yo no separaría a la inteligencia artificial, como programas, de nosotros, porque no es que van a tener autonomía al estilo de esa película, con esa cosa que, además de ser un robot, el personaje de Schwarzeneger estaba loco y tenía cara de malo. Pero no estamos tan lejos. Esa película planteaba la existencias de programas de computadora creados por humanos, con la ayuda de programas de computadora. Y hoy ya es así: los programas no los hacemos solo los humanos, los hacemos humanos con la ayuda de la inteligencia artificial".

En esa línea, Fernández recurrió a un ejemplo actual: "Cuando la empresa Anthropic planea su próximo modelo de IA, no son humanos los que están programando. Es el modelo anterior de Anthropic junto con humanos quienes lo hacen. Entonces, esa parte de la película ya está pasando. Ahora, que un día la IA se vuelva loca y empiece a hacer cosas que vos no querías, cosas malas para vos, no pasa todavía pero también es una posibilidad. De hecho, ya nos pasó hace un tiempo con los virus que destrozaban programas de computadoras. ¿Se acuerdan cuando alguien te pasaba un pendrive, vos lo enchufabas en tu PC y te borraba archivos o no te arrancaba?. Ahí tenemos un ejemplo de un programa que se vuelve loco y empieza a hacer cosas malas".

Una de las preocupaciones expresadas por los expertos es el riesgo de que las IA logren un nivel de autonomía tal que les permita controlar aspectos esenciales para la vida humana, como el suministro de energía, agua, alimentos y medicamentos. Y Fernández está de acuerdo. "Es la situación en la que estamos hoy: cualquier cosa que se te ocurra de ciencia ficción con programas de computadoras que hacen cosas raras, puede ser posible, quitándole la parte de Hollywood, claro. Saquemos la cara de malo de Terminator. No te vas a dar cuenta, no va a tener cara de nada, pero un día, nos vamos a levantar y quizá toda la ciudad esté a oscuras, sin luz, porque a alguien se le escapó una IA en modo virus y rompió la red eléctrica. Realmente, estamos ante una situación compleja, con un ingrediente adicional: todavía entendemos muy poco sobre hasta donde puede llegar la IA.

La entrevista completa, en el audio adjunto: