Los sillones del Papa y el asiento de Juan Pablo II que aún se conserva

La visita también movilizó a carpinteros, artesanos y fabricantes de muebles de distintas provincias. Los sillones que utilizará León XIV fueron confeccionados especialmente y tienen un significado litúrgico: representan la sede desde la cual preside las celebraciones. En Luján, la familia Ilariucci recibió el encargo el 21 de agosto. El diseño (ver pág. 5) se inspiró en un sillón utilizado en el Vaticano y fue desarrollado con la colaboración del tallador Pedro Jiménez.

En Córdoba, Luis Astorga, carpintero con 43 años de oficio, confeccionó dos sillones: uno destinado a la Catedral y otro para la celebración en FAdeA. Recibió desde Italia referencias sobre las medidas y características requeridas.

En Esperanza, Santa Fe, la fábrica familiar Mehring, con 73 años de trayectoria, elaboró un sillón y dos sillas para el Cottolengo Don Orione.

El orfebre Juan Carlos Pallarols también confeccionó un sillón de plata con asiento y respaldo de cuero blanco para un encuentro del Papa en la Universidad Católica Argentina.

¿Dónde está la silla que utilizó Juan Pablo II?

Uno de los sillones empleados por Juan Pablo II durante su visita de 1987 se conserva en Casa República, un restaurante ubicado en la antigua sede de la Sociedad Rural Argentina, en Buenos Aires.

Tiene más de 130 años y perteneció al mobiliario de la familia Peña. Fue utilizado por el pontífice durante un encuentro con empresarios en el Luna Park, el 11 de abril de 1987.