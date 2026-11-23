Económico y versátil, el vinagre blanco es uno de esos productos que casi nunca faltan en una hogar. Y aunque la mayoría lo usa sólo para cocinar o limpiar algunas superficies, sus propiedades permiten aprovecharlo en muchas otras tareas cotidianas: desde combatir la acumulación de sarro hasta eliminar olores, conservar alimentos y facilitar el mantenimiento de la ropa.

Uno de sus usos menos conocidos es como repelente de insectos. Su olor intenso puede ayudar a mantener alejadas a hormigas y arañas. Para ello se debe mezclar con agua en un pulverizador y aplicar la preparación en marcos de puertas, entradas y grietas.

En el baño y la cocina, en cambio, puede convertirse en un aliado contra el sarro. Su acidez ayuda a disolver los depósitos minerales que se acumulan en grifos y cabezales de ducha. Una alternativa consiste en envolver las piezas afectadas con un trapo empapado en vinagre puro y dejarlo actuar durante varias horas. También se puede desmontar el cabezal de la ducha y sumergirlo durante al menos 30 minutos en él.

Otra posibilidad es utilizarlo para neutralizar los olores persistentes. Después de cocinar pescado o alimentos con aromas intensos, se puede calentar una taza de vinagre en una olla para ayudar a reducir los olores del ambiente. También es habitual colocar un recipiente con vinagre dentro de la heladera para combatir los malos aromas.

En el cuidado de los alimentos, el vinagre blanco de cocina se utiliza en algunas preparaciones de conservación. Sin embargo, no está demostrado que lavar frutas y verduras con vinagre diluido sea un método más eficaz que el agua potable para eliminar microorganismos. Para higienizarlas, lo recomendable es seguir las indicaciones de seguridad alimentaria.

La ropa es otro de los ámbitos en los que se aprovechan sus propiedades. Una pequeña cantidad de vinagre en el compartimento del suavizante puede ayudar a reducir los residuos de detergente y los olores. También se utiliza para tratar determinadas manchas antes del lavado. No conviene, sin embargo, incorporarlo habitualmente a la lavadora sin consultar las recomendaciones del fabricante, ya que su acidez puede deteriorar algunas piezas y componentes.

Puede emplearse también para limpiar espejos y cristales. Una mezcla de una parte de vinagre y dos de agua, aplicada con un paño de microfibra, ayuda a eliminar marcas de grasa y dejar las superficies sin residuos. También sirve para limpiar algunas baldosas, aunque debe evitarse en piedras naturales como el mármol y el granito.