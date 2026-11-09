Luján, ante otra jornada histórica con un Papa

Con el Papa León XIV ya en la Argentina, Luján vive la cuenta regresiva para una de las jornadas religiosas más esperadas de los últimos años. Este miércoles, el Pontífice recorrerá en papamóvil la avenida Nuestra Señora de Luján y encabezará una misa frente a la Basílica, donde se espera una convocatoria multitudinaria. Bajo el lema “¡Bienvenidos todos! Vayan y anuncien”, la celebración movilizará a peregrinos de distintos puntos del país. seguramente muchos platenses y vecinos de la Región dirán presente. Habrá un amplio despliegue de seguridad, asistencia sanitaria y servicios para recibir a quienes llegarán a acompañar al Santo Padre.

La misa se desarrollará de 10 a 12 en la Plaza Belgrano. Antes, León XIV realizará el recorrido desde la rotonda de acceso a la ciudad bonaerense hasta la plaza. Los fieles podrán ubicarse en los patios habilitados a ambos lados de la avenida para observar su paso. La participación será gratuita y no requerirá inscripción obligatoria. El ingreso a los sectores reservados, en cambio, estará sujeto a la presentación de la invitación correspondiente.

UNA VIGILIA PARA RECIBIRLO

La espera comenzará este martes. Desde las 16 se habilitará el ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján, por orden de llegada. A partir de las 18, el Parque San Martín será escenario de la “Posta del Encuentro”, una vigilia con propuestas musicales y artísticas, espacios gastronómicos y servicios para quienes permanezcan allí hasta la celebración.

También se instalarán pantallas gigantes y equipos de sonido en distintos sectores de la ciudad para que los asistentes puedan seguir la misa.

Quienes tengan invitación para acceder a la Plaza Belgrano deberán ingresar el miércoles entre la medianoche y las 6. Por tratarse de un área de seguridad restringida, será necesario presentar la acreditación asignada.

ACCESOS, CORTES Y CAMINATAS

El operativo de tránsito contempla restricciones en la zona del encuentro. Mañana, a partir del mediodía, comenzarán los cortes de acceso vehicular a Luján y entrarán en funcionamiento los controles para ordenar la llegada de los peregrinos.

Los vehículos particulares y los micros deberán permanecer en los estacionamientos designados. Desde allí, los asistentes continuarán a pie. Las distancias previstas son de tres kilómetros por la ruta provincial 34; cinco por la ruta nacional 5 y la provincial 47; seis por la provincial 6; siete por la provincial 192; 7,3 por la nacional 7, y 8,5 por la vieja ruta 7.

La organización advirtió que, una vez atravesados determinados controles, no será posible retroceder. Por eso, aconseja prever agua, alimentos y los elementos necesarios antes de iniciar la caminata.

El ferrocarril Sarmiento será otra alternativa para llegar. Según la información difundida por los organizadores, tendrá un incremento de frecuencias durante el encuentro. Desde la estación de Luján habrá que caminar aproximadamente 3,3 kilómetros hasta el sector de la celebración.

QUÉ SE PODRÁ LLEVAR

Estará permitido ingresar con termos y equipos de mate, botellas de agua y recipientes plásticos, alimentos y utensilios descartables. También se podrán llevar gorras, protector solar, repelente, abrigo, capas de lluvia y paraguas plegables.

Para quienes participen de la vigilia, estarán autorizados las bolsas de dormir, los aislantes, las linternas de mano y las baterías portátiles. Se admitirán reposeras, sillas plegables y mochilas de hasta 15 litros. Las banderas deberán carecer de asta y no superar los dos metros por lado.

No se permitirá el ingreso con bebidas alcohólicas, envases de vidrio, armas, elementos punzocortantes, drones, pirotecnia ni líquidos inflamables. También estarán prohibidos las valijas, los bolsos grandes, las mochilas que excedan la capacidad autorizada, las carpas, las sombrillas, las bicicletas y los monopatines. Las mascotas no podrán acceder, salvo los animales de asistencia.

UN OPERATIVO PARA ACOMPAÑAR A LOS FIELES

El dispositivo sanitario previsto para Luján contará con 1.212 trabajadores de salud, 54 postas sanitarias, 12 puestos médicos avanzados, 30 ambulancias, ocho unidades sanitarias móviles y un hospital de campaña.

La asistencia se reforzará desde el martes, ante la llegada de los peregrinos. Además, habrá voluntarios identificados con remeras amarillas para orientar sobre accesos, circulación y servicios, y facilitar el contacto con los equipos sanitarios y de seguridad.

Ante las largas caminatas y las horas de espera, las recomendaciones incluyen usar zapatillas cómodas y previamente utilizadas, llevar medias de algodón de repuesto, hidratarse con agua segura y protegerse del sol. También se aconseja contar con ropa adecuada para los cambios de temperatura.

Quienes estén bajo tratamiento deberán llevar su medicación habitual y respetar los horarios indicados. Frente a ampollas, malestar o cualquier problema de salud, se recomienda acudir a las postas señalizadas.

Entre los preparativos de la vigilia y la llegada de fieles, Luján se dispone a vivir una jornada que tendrá a la Basílica, su plaza y el recorrido del papamóvil como escenarios del encuentro con León XIV.